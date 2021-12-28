Новогодний СТС: «Человек с бульвара мандаринов», «Ёлки» и «Гарри Поттер»

«Человек с бульвара мандаринов» объединит «пельменей» и их детей, которые попробуют себя на большой сцене. В новогоднем выпуске Илана примерит эффектный костюм запертой в шкафу Снегурочки, Дмитрий Соколов превратится в бедную печень, а Вячеслав Мясников и Андрей Рожков покажут, где бабушки находят лучшие ёлки для праздника. Также дети узнают, как на утреннике заменить импортного Человека-паука на отечественного супергероя Петровича, а взрослые — для чего нужна древняя традиция распутывать гирлянду.

— Можно ведь аккуратно сворачивать гирлянду, когда ёлку убираем?

— Нельзя! Складывать гирлянду комком — ещё одна российская традиция! Да и когда мы убираем ёлку, там уже не до гирлянды, там уже можно картошку сажать!