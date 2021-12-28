Новогодний СТС: «Человек с бульвара мандаринов», «Ёлки» и «Гарри Поттер»

Шоу «Уральские пельмени»
Праздничная программа «Человек с бульвара мандаринов» — 31 декабря, 21:30
Праздничная программа «Пир во время зимы» — 31 декабря, 23:30
«Человек с бульвара мандаринов» объединит «пельменей» и их детей, которые попробуют себя на большой сцене. В новогоднем выпуске Илана примерит эффектный костюм запертой в шкафу Снегурочки, Дмитрий Соколов превратится в бедную печень, а Вячеслав Мясников и Андрей Рожков покажут, где бабушки находят лучшие ёлки для праздника. Также дети узнают, как на утреннике заменить импортного Человека-паука на отечественного супергероя Петровича, а взрослые — для чего нужна древняя традиция распутывать гирлянду.
— Можно ведь аккуратно сворачивать гирлянду, когда ёлку убираем?
— Нельзя! Складывать гирлянду комком — ещё одна российская традиция! Да и когда мы убираем ёлку, там уже не до гирлянды, там уже можно картошку сажать!
31 декабря зрители попадут на съёмки советского «Голубого огонька», где чёрная икра и жареный поросёнок предательски отвлекают комбайнёров и шахтёров. В новогоднюю ночь сюрпризы ждут Деда Мороза и ниндзя, тёщу и зятя, сменивших аниматоров на посту Снегурочки и Деда Мороза, а также замёрзших жителей, которых не пускает в подъезд жутко надоедливый домофон Галина.
— Не удалось распознать ваше лицо.
— Вчера же удалось!
— Это было два литра и пять килограммов назад!
Праздничное кино: «Обратная связь, «Ёлки», «Гарри Поттер», «Ледниковый период»
Всероссийской телепремьерой праздничного эфира станет комедия «Обратная связь» любимого «Квартета И». Фильм расскажет историю друзей, собравшихся в загородном доме 31 декабря, чтобы встретить Новый год. Правда, главная ночь года рискует превратиться в одну из самых непростых. Вместе с «Квартетом И» за праздник поборются Ирина Горбачёва, Мария Миронова и Анастасия Уколова. Также в январские праздники зрителей ждёт марафон любимых историй в компании героев вселенных «Ёлки», «Гарри Поттер», «Ледниковый период» и других фильмов и мультфильмов.
Фото: архив телеканала СТС
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