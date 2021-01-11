В зимние каникулы россияне стали больше читать

Крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес отомечает, что в период новогодних праздников (1-10 января 2021 года) компания зафиксировала рост продаж на 41% по сравнению с предыдущим, предновогодним периодом (22-31 декабря).

Самой популярной электронной книгой в новогодние праздники у россиян стал новый детектив Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) «Дурная кровь». Также в топ-5 вошли бестселлер Майка Омера «Внутри убийцы», «Думай медленно… решай быстро» Даниеля Канемана, «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.