С декабря книжный сервис ЛитРес запускает новые виды абонементов — на 3, 6 и 12 месяцев.

Летом крупнейший российский книжный сервис ЛитРес представил новый формат покупок для пользователей — абонемент на электронные и аудиокниги. Всего за четыре месяца с момента запуска количество активных пользователей абонемента в сервисе превысило 100 000, а 10% от выручки книжного сервиса теперь составляют покупки по этой модели потребления.

С декабря ЛитРес запускает новые виды абонементов — на 3, 6 и 12 месяцев. Цена на них составит 749, 1 599 и 2 999 рублей соответственно. Ежемесячно пользователь сможет выбирать любую электронную или аудиокнигу стоимостью до 600 рублей из каталога, включая новинки и бестселлеры, а также добавлять себе в профиль две любые книги из персональной коллекции, которая обновляется ежемесячно и теперь включает более 60 книг. Пока новые варианты абонементов доступны в web и pda-версиях ЛитРес, в приложениях они появятся во второй половине декабря.