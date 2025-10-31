В Екатеринбурге пройдут «Российские дни дизайна и архитектуры»

Уральский центр развития дизайна в четвертый раз станет главной творческой площадкой Урала.
С 19 по 21 ноября в Екатеринбург съедутся ведущие эксперты, практикующие дизайнеры, архитекторы и все, кому интересны современные тенденции в обустройстве пространства.
Гостей ждет трехдневная насыщенная программа с мощной деловой частью. Центральным событием станет «Форум дизайнеров и архитекторов», где выступят более 16 экспертов отечественного дизайна. Среди спикеров: Диана Балашова, Дмитрий Якубов, Юлия Бортневская, Кирилл Лопатинский, Алесь Фоменко, Анна Сахарова, Ольга Борисова, Анна Моджаро, Анастасия Бауэр, Анастасия Безматерных, Дарья Резникова, Дарья Горшакова, Татьяна Иванова, Елена Коротаева, Дарина Дорогова, Олеся Новоселова и другие.
Эксперты расскажут о трендах не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня: о современном искусстве в интерьерах и моде на локальных авторов, о смелых сочетаниях цветов и материалов, а также об экологичных решениях.
В рамках «Российских дней дизайна» также пройдет выставка, на которой более 200 ведущих брендов представят новинки отделочных материалов, мебели, декора, освещения, сантехники, климатического оборудования, напольных покрытий, дверей и многого другого.
Ценители стильных интерьеров (и экстерьеров), ландшафта и профессионалы в сфере дизайна и архитектуры смогут принять участие в нетворкинге, чтобы зарядиться вдохновением.
