В Екатеринбурге пройдут «Российские дни дизайна и архитектуры»

Гостей ждет трехдневная насыщенная программа с мощной деловой частью. Центральным событием станет «Форум дизайнеров и архитекторов», где выступят более 16 экспертов отечественного дизайна. Среди спикеров: Диана Балашова, Дмитрий Якубов, Юлия Бортневская, Кирилл Лопатинский, Алесь Фоменко, Анна Сахарова, Ольга Борисова, Анна Моджаро, Анастасия Бауэр, Анастасия Безматерных, Дарья Резникова, Дарья Горшакова, Татьяна Иванова, Елена Коротаева, Дарина Дорогова, Олеся Новоселова и другие.

Эксперты расскажут о трендах не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня: о современном искусстве в интерьерах и моде на локальных авторов, о смелых сочетаниях цветов и материалов, а также об экологичных решениях.