"Самокат" начал работу в Екатеринбурге

Онлайн-ритейлер с доставкой за 15 минут Самокат запустился в Екатеринбурге. 16 марта компания объявила о планах в ближайшие три месяца выйти во все города-миллионники России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Екатеринбурга.
Курьеры Самоката будут доставлять товары пешком и на автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. До конца года сервис разместит на территории Екатеринбурга около 30 дарксторов и обеспечит рабочими местами 3 000 человек. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре уже действует около 500 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 150.000 заказов.
Вячеслав Бочаров
основатель онлайн-ритейлера Самокат
Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Самокат — это, прежде всего ваше, свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Только за прошлый год курьеры Самоката подарили нашим пользователям 1000 лет свободного времени. Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей нескольких городов России, поэтому ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом
Дмитрий Суховерхов
председатель Уральского банка Сбербанка
Развитие экосистемы Сбера в регионах — важная социальная функция. Мы стараемся окружить клиентов удобными цифровыми сервисами на все случаи жизни. "Самокат" входит в подписку «СберПрайм», поэтому все, у кого есть «СберПрайм», смогут заказывать продукты питания и товары повседневного спроса со скидкой. Все сервисы нашей экосистемы, включая "Самокат", можно подключить в офисах Сбербанка. Специалисты помогут установить мобильное приложение и объяснят, как сделать первый заказ.
Оформить и получить заказ жители Екатеринбурга смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе — более 100 продуктов от популярных уральских брендов молочной продукции, сыров, детского питания и мороженого.
Специально к запуску в Екатеринбурге Самокат предложил жителям рассказать, что они успевают сделать за 15 минут. Лучшие истории будут нарисованы уличным художником, Сергеем Акрамовым, а их авторы получат по 15 000 рублей. Для участия необходимо заполнить форму на сайте.
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