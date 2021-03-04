В Музее истории Екатеринбурга открывается выставка об истории еврейской общины на Урале

С 5 марта по 4 апреля
Музей истории Екатеринбурга
В марте в главном зале Музея истории Екатеринбурга открывается выставка «Еврейский Екатеринбург». Она будет посвящена появлению и развитию еврейской общины в городе.
Гости «Еврейского Екатеринбурга» смогут познакомиться с архивными документами по истории еврейской общины; личными документами из семейных архивов, письмами, фотографиями, брачными договорами, книгами и газетами на идише. На выставке будут представлены предметы традиционной еврейской культуры: рукописные свитки, серебряная указка «йад», «махзор» — сборник праздничных молитв XIX в., серебряный волчок «дрейдл», молитвенное покрывало «талит» и другие. Проект стал победителем Второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.
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