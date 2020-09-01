Умер писатель Владислав Крапивин

Автор десятков детских книг Владислав Крапивин скончался в больнице Екатеринбурга в возрасте 81 года, сообщает ТАСС со ссылкой на его невестку Ларису.

С 10 августа писатель находился в больнице с диагнозом пневмония.

"Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - сказала она.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес соболезнования родным писателя. "Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас <...> Скорблю вместе с родственниками и близкими Владислава Петровича Крапивина, всеми воспитанниками отряда "Каравелла", - приводят слова губернатора в областном департаменте информационной политики. Губернатор отметил, что Крапивин оставил после себя "великое наследие, которое и впредь будет служить людям".