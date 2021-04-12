15-летие проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге»

Мультикультурный проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» традиционно включает дневную Детскую программу (15 мая с 11:00 до 18:00) и Основную программу (15 мая с 19:00 до 02:00 16 мая). Информационный центр проекта вновь откроется на день раньше – с 14 мая 2021 года, и предложит посетителям собственную культурную программу. В 2021 году «Ночь музеев в Екатеринбурге» проводится в 15 раз. В Екатеринбурге организатором проекта является Управление культуры Администрации города. На международном уровне «Ночь музеев» курирует Министерство культуры и массовых коммуникаций Франции.