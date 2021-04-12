15-летие проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге»

15 мая 2021 года популярный культурный проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» отмечает 15-летие. В честь этого события команды музеев и галерей из разных городов записали минутные видеоэкскурсии и приветственные слова для всех ценителей главной музейной ночи в году.
Первые десять видеороликов уже представлены на официальном сайте проекта ночьмузеев.екатеринбург.рф в разделе «Прогулки по музеям России».
Проект позволяет всем желающим совершить виртуальную, но все равно впечатляющую прогулку по живописным паркам и садам государственного музея-заповедника «Петергоф».
Узнать таинственную и увлекательную историю появления, исчезновения и восстановления Янтарной комнаты – жемчужины Екатерининского дворца государственного музея-заповедника «Царское село». Познакомиться с обаятельным котом Семеном, хранителем Водонапорной башни курортного города Зеленоградска. Побывать в удивительном интерактивном «Музее черепов и скелетов». Увидеть тренировочные полеты обитателей музея филинов и сов «ФилоСовия». Прогуляться по крепостной башне XIX века, где сегодня расположен Калининградский областной музей янтаря. Впечатлиться красотой уникальных памятников природы из музея-заповедника под открытым небом «Дивногорье». Познакомиться с обитателями доброго и уютного «Домика ангелов». Окунуться в атмосферу дореволюционного кабинета аптекаря в одном из немногих в России музеев-аптек «Старая аптека» из Владимира. Увидеть гравюры Альбрехта Дюрера, Рембрандта Харменса ван Рейна, Джованни Батиста Пиранези, самые большие гравюры в мире и другие выдающиеся произведения Ирбитского государственного музея изобразительных искусств.
Особенностью проекта «Прогулки по музеям России» стали тщательный выбор самых примечательных экспонатов из музейных коллекций, наглядный видеоформат, хронометраж всего около одной минуты и адресные приветы Екатеринбургу из разных городов нашей страны. Все это позволяет узнать много интересных музейных фактов, получить яркие впечатления и ощутить себя частью масштабного федерального проекта «Ночь музеев», который ежегодно объединяет сотни музейных площадок по всей стране. Короткие экскурсии ведут профессиональные экскурсоводы музеев, их научные сотрудники, руководители и даже весь коллектив музея целиком.
15-16 мая
с 11.00 до 02.00
Мультикультурный проект «Ночь музеев в Екатеринбурге» традиционно включает дневную Детскую программу (15 мая с 11:00 до 18:00) и Основную программу (15 мая с 19:00 до 02:00 16 мая). Информационный центр проекта вновь откроется на день раньше – с 14 мая 2021 года, и предложит посетителям собственную культурную программу. В 2021 году «Ночь музеев в Екатеринбурге» проводится в 15 раз. В Екатеринбурге организатором проекта является Управление культуры Администрации города. На международном уровне «Ночь музеев» курирует Министерство культуры и массовых коммуникаций Франции.
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