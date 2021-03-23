Евразийская неделя бизнеса в Екатеринбурге

Спикеры расскажут о бизнес-стратегии, как действовать в новых условиях и позиционировать компанию, ключевых ошибках директоров и топ-менеджеров, о том, как не потерять текущие позиции на рынке и выйти на международный уровень, и как работать с новыми потребностями клиентов.