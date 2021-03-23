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Евразийская неделя бизнеса в Екатеринбурге

15-16 апреля в Екатеринбурге состоится бизнес-форум «Евразийская Неделя Бизнеса», где успешные предприниматели региона и страны раскроют секреты ведения бизнеса.

Спикеры расскажут о бизнес-стратегии, как действовать в новых условиях и позиционировать компанию, ключевых ошибках директоров и топ-менеджеров, о том, как не потерять текущие позиции на рынке и выйти на международный уровень, и как работать с новыми потребностями клиентов.

Опытом поделятся:

Иван Зайченкооснователь и владелец сети ресторанов и службы доставки «Сушкоф», «ДельПесто», «ЖизньМарт»;

Антон Писчиков учредитель ГК Мозго, барбершопов BOY CUT Екатеринбург, сооснователь и резидент закрытого клуба для предпринимателей «Эквиум Урал»;

Михаил Фейгин – генеральный директор «Очки Для Вас»;

Игорь Черноголов – президент группы компаний «Пенетрон-Россия»;

Руслан Сузаев – специалист по развитию франчайзинга в регионе Урал «Фасоль»;

Андрей Цуран – директор «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге, инвестиционный банкир;

Екатерина Власова – директор по маркетингу «UNILEVER»;

Александр Пирогов – управляющий партнёр «The First Class Management»;

Мария Кукушкина – директор по маркетингу «Z&G.Branding», эксперт в маркетинговых исследованиях, спикер Eurasian Business Week, Eurasian Marketing Week;

Владимир Жолобов – директор «Z&G.Branding», руководитель Eurasian Business Week, ZET University.

 

16 марта в рамках «Евразийской Недели Бизнеса» состоится мастер-класс «Анализ целевой аудитории и разработка бренд стратегии».

Регистрация участников на сайте b-week.ru
Телефон / WhatsApp: +7(932)613-88-66

Фото: Сергей Грушевский

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