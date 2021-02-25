Музей истории Екатеринбурга запускает набор в «Народные университеты 2.0»

Проект поможет жителям Екатеринбурга изучить собственный город. Эксперты научат писать документальные книги о городе, проводить экскурсии, создавать сувениры, организовывать события и играть в спектаклях. Обучение платное, но есть и бюджетные места.
Музей истории Екатеринбурга до 10 марта ведет набор участников на новый сезон краеведческого просветительского проекта «Народные университеты 2.0». Набор объявлен по семи направлениям: Лаборатория воспоминаний, художественная мастерская «Нарисованный город», Актерская мастерская, Школа гидов-натуралистов, Лаборатория урбанистики «Ландшафты города», Мастерская «Сувенир-завод», Лаборатория событий. Позже будут запущены еще несколько направлений.
Оставить заявку на участие в «Народных университетах 2.0» может любой житель Екатеринбурга от 16 лет. Обучение начнется весной и продлится до трех месяцев. Поступить смогут около 200 человек, 30 из которых смогут учиться бесплатно. Кураторы направлений будут отбирать поступающих по анкетам и мотивационным письмам.
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