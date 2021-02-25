Отборочный тур чемпионата «Страница 21» пройдет в Музее Истории Екатеринбурга

Принять участие в чемпионате могут все желающие в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Сначала школьники участвуют в отборочных турах в своем городе. Победитель каждого отборочного тура выходит в полуфинал, из которых жюри определяет 10 участников финала. Финалисты будут бороться за звание чемпиона и возможность представлять свой регион в финале одной из восьми Конференций чемпионата. Победители финалов выходят в суперфинал чемпионата, который традиционно проходит в Москве. Призовой фонд чемпионата составляет 300 000 рублей и передается чемпиону.



Правила чемпионата: участники без подготовки зачитывают отрывки из незнакомых книг. Тексты разделены на три раунда — русская проза, поэзия, зарубежная проза. Проза читается в течение 1 минуты, поэзия — без ограничения по времени. Сразу после того, как участник закончил чтение, члены жюри выставляют свои оценки за технику чтения и артистизм. Результаты по итогам трех раундов суммируются. Три участника, набравшие больше всех баллов, выходят в финальный раунд. Победителем станет тот участник, который выиграет финальный раунд.



Для участия в отборочном туре чемпионата в Екатеринбурге необходимо заранее зарегистрироваться.