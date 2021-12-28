Загородная недвижимость для тех, кому важны:

респектабельность, приватность, инвестирование в будущее, элегантная архитектурная концепция и идеальная планировка дома – 5 причин переехать в Pine Creek Village
Престиж
Клубный поселок Pine Creek Village расположен на территории единственного на Урале гольф-курорта мирового уровня Pine Creek Golf Resort. Пространство курорта ― это 250 га красивой лесопарковой территории, гармонично вписанной в естественный природный ландшафт.
Приватность
Кластерная застройка включает все атрибуты поселка премиум-класса: удобные подъездные пути, пропускной режим и круглосуточную охрану, асфальтированные дороги, готовые инженерные сети и благоустройство территории, услуги профессиональной Управляющей компании.
Будущее
В ближайшие годы гольф-курорт станет частью активно развивающейся экосистемы Сысертского городского округа, которая включает действующий гольф-клуб Pine Creek Golf Resort , «Уральскую образовательную резиденцию», природный парк «Бажовские места» и создаваемый в историческом центре Сысерти обширный культурно-туристический кластер.
Концепция
При разработке проекта проведено исследование опыта лучших загородных проектов в России и найдены оптимальные планировочные и дизайнерские решения для современных элитных домов, комфортных для проживания семьи из 3-4 человек. Единая архитектурная концепция выдержана в лаконичном скандинавском стиле – идеальный тандем с красотой уральской природы.
Дом
Надежный конструктив и эргономичные планировки коттеджей порадует ценителей свободного пространства ― высота потолков в гостиной достигает 4,5 метров. Для наружной отделки использованы приятные глазу и тактильно натуральные материалы. Дома имеют панорамное остекление, «второй свет» и просторную террасу.
|Свердловская обл., с. Кашино,
мкр. Лесной Ручей, ул. Сосновая, зд.3
+7 (343) 287-40-04
pinecreek.ru
@pinecreekgolfresort
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