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Загородная недвижимость для тех, кому важны:

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респектабельность, приватность, инвестирование в будущее, элегантная архитектурная концепция и идеальная планировка дома – 5 причин переехать в Pine Creek Village

Престиж

Клубный поселок Pine Creek Village расположен на территории единственного на Урале гольф-курорта мирового уровня Pine Creek Golf Resort. Пространство курорта ― это 250 га красивой лесопарковой территории, гармонично вписанной в естественный природный ландшафт.
 

Приватность

Кластерная застройка включает все атрибуты поселка премиум-класса: удобные подъездные пути, пропускной режим и круглосуточную охрану, асфальтированные дороги, готовые инженерные сети и благоустройство территории, услуги профессиональной Управляющей компании.


Будущее

В ближайшие годы гольф-курорт станет частью активно развивающейся экосистемы Сысертского городского округа, которая включает действующий гольф-клуб Pine Creek Golf Resort , «Уральскую образовательную резиденцию», природный парк «Бажовские места» и создаваемый в историческом центре Сысерти обширный культурно-туристический кластер.
 

Концепция

При разработке проекта проведено исследование опыта лучших загородных проектов в России и найдены оптимальные планировочные и дизайнерские решения для современных элитных домов, комфортных для проживания семьи из 3-4 человек. Единая архитектурная концепция выдержана в лаконичном скандинавском стиле – идеальный тандем с красотой уральской природы.


Дом

Надежный конструктив и эргономичные планировки коттеджей порадует ценителей свободного пространства ― высота потолков в гостиной достигает 4,5 метров. Для наружной отделки использованы приятные глазу и тактильно натуральные материалы. Дома имеют панорамное остекление, «второй свет» и просторную террасу.

Кстати, сейчас доступны к покупке 5 готовых домов Forest Line с видом на лес отделке White Box!
Круглый год резидентам доступна инфраструктура гольф-курорта: 18-ти луночное гольф-поле, гольф-академия, магазин гольф-одежды. Клубный дом – центр клубной жизни. Здесь располагается ресторан Kitchen at Pine Creek Golf Resort с просторным залом, камином и открытой летней террасой. Конференц-зал, уютная детская комната, раздевалки с душевыми, сауна, хамам, тренажерный зал. Возле дома ― многофункциональная детская площадка, спортивная work-out площадка, в зимнее время на территории проложены лыжные трассы и открыт каток. К услугам гостей парковка на 100 машиномест и вертолетная площадка
Свердловская обл., с. Кашино,
мкр. Лесной Ручей, ул. Сосновая, зд.3
+7 (343) 287-40-04
pinecreek.ru
@pinecreekgolfresort 
 
   
Места:
Pine Creek Golf Resort

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