Загородная недвижимость для тех, кому важны:

Престиж

Клубный поселок Pine Creek Village расположен на территории единственного на Урале гольф-курорта мирового уровня Pine Creek Golf Resort. Пространство курорта ― это 250 га красивой лесопарковой территории, гармонично вписанной в естественный природный ландшафт.



Приватность

Кластерная застройка включает все атрибуты поселка премиум-класса: удобные подъездные пути, пропускной режим и круглосуточную охрану, асфальтированные дороги, готовые инженерные сети и благоустройство территории, услуги профессиональной Управляющей компании.



Будущее

В ближайшие годы гольф-курорт станет частью активно развивающейся экосистемы Сысертского городского округа, которая включает действующий гольф-клуб Pine Creek Golf Resort , «Уральскую образовательную резиденцию», природный парк «Бажовские места» и создаваемый в историческом центре Сысерти обширный культурно-туристический кластер.



Концепция

При разработке проекта проведено исследование опыта лучших загородных проектов в России и найдены оптимальные планировочные и дизайнерские решения для современных элитных домов, комфортных для проживания семьи из 3-4 человек. Единая архитектурная концепция выдержана в лаконичном скандинавском стиле – идеальный тандем с красотой уральской природы.





Дом

Надежный конструктив и эргономичные планировки коттеджей порадует ценителей свободного пространства ― высота потолков в гостиной достигает 4,5 метров. Для наружной отделки использованы приятные глазу и тактильно натуральные материалы. Дома имеют панорамное остекление, «второй свет» и просторную террасу.