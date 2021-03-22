Юрий Окунев

Расскажите, что для себя вынесли из прошедшего года?

Я предвидел пандемию за месяц до ее объявления, когда в Китае только начали вводить ограничения. Не стал входить в ресторанный проект, потому что понимал – последствия Covid-19 будут тяжелыми для всех. Но, с другой стороны, я думал, что потребление продуктов снизится, а оказалось – наоборот. Наши показатели во втором квартале были рекордными.



Борису Александрову (марка Б.Ю. Александров – Прим. Ред.) удалось превратить творожный сырок в бренд. Есть ли у вас продукт, который можно сделать визитной карточкой?

Моя основная цель – сделать бренд «Талица». Это задача поинтересней. А хороших продуктов у нас много: лучший кефир, сметана, йогурт, творог, появилась ряженка. Никогда не был фанатом топленого молока, а попробовал – интересно. Люблю в чай его добавлять, точнее, в моем случае чай в молоко. (Улыбается.)



У производителей молока всегда есть выбор, кому его продать. Только в Свердловской области более двадцати заводов-конкурентов. Почему работают с вами?

Работать на земле очень сложно, а крестьянина еще и все вокруг норовят обмануть. Государство который год сокращает субсидии. Мы же выполняем обещанное и делаем это вовремя, поэтому с производителями сотрудничаем годами.



Вы год прожили во Франции, собирались купить шато с виноградником, но не сложилось. Планируете вернуться к виноделию?

Винные дома Франции имеют тысячелетнюю историю. У них традиции и философия ремесла, которая сводится к тому, чтобы прожить честно отпущенное время и отдать накопленное следующим поколениям. Виноделием я увлекаюсь с 2003 года, изучал вопрос профессионально. У меня два гектара виноградников в Грузии, скоро планирую делать и свое вино.



А почему в Грузии, не в России?

В России мало мест, где можно было бы создать историю. Нет многовековой культуры виноделия, практически нет автохтонных сортов винограда. А в Грузии их триста пятьдесят, раньше было пятисот. На всю Европу меньше! Прямо сейчас там растет очень дорогой и вкусный виноград, из которого мне интересно сделать вино с историей. Во Франции мне не дадут сделать такое вино. При жизни это можно сделать только в Грузии. В России такое удалось лишь Голицыну, но его опыт меня не вдохновил. Не хочу проект такого масштаба. У меня будет пять-шесть тысяч бутылок в год, не больше.

Ваши растиражированные цитаты: «Деньги – это мера полезности человека в обществе», «Количество денег зависит от размера личности». Вас за такое часто критикуют. Как относитесь к хейту?

Это мой взгляд на жизнь. Если у вас другое мировоззрение – оппонируйте. Давайте сойдемся в философском диспуте. (Улыбается.)