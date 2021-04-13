Музей будущего: вторая дискуссия AGA TALKS

Спикеры:

● Сергей Попов (модератор) – галерист, искусствовед, куратор, специалист по отечественному современному искусству, возглавляет галерею pop/off/art уже более 15 лет.

● Мария Букова – директор Музейного центра «Площадь Мира» (Красноярск), член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

● Наиля Аллахвердиева – руководитель Музея современного искусства PERMM, куратор, лауреат Премии им. Сергея Курехина.

● Никита Корытин - директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств, руководитель центра “Эрмитаж-Урал”.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.