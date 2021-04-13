Музей будущего: вторая дискуссия AGA TALKS

Вторая дискуссия проекта AGA TALKS «Музей будущего: какое искусство нашего времени останется в государственных российских музеях» пройдет 14 апреля в 19:00 в zoom, она посвящена механизму закупок современного искусства в государственные фонды и будущему российских музейных коллекций. Участники обсудят:
- как сегодня устроена система закупок в музеи и что с ней будет дальше;
- как оценить стоимость современного произведения искусства при организации музейных закупок
Спикеры:
● Сергей Попов (модератор) – галерист, искусствовед, куратор, специалист по отечественному современному искусству, возглавляет галерею pop/off/art уже более 15 лет.
● Мария Букова – директор Музейного центра «Площадь Мира» (Красноярск), член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.
● Наиля Аллахвердиева – руководитель Музея современного искусства PERMM, куратор, лауреат Премии им. Сергея Курехина.
● Никита Корытин - директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств, руководитель центра “Эрмитаж-Урал”.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.