Собака.ru ищет партнера-издателя в Екатеринбурге

«Собака.ru» - это федеральная сеть локальных мультимедийных проектов: журналы, сайты и социальные сети, яркие городские премии.

Медиа представлены в 18-ти крупнейших городах России, флагманское издание находится в Петербурге и выходит 23 года.

Суммарный тираж журнала – более 120 000 экземпляров.

Охват sobaka.ru - более 6 млн просмотров и 1,4 млн уникальных пользователей. Ежегодные премии "Собака.ru" проходят в городах - это "ТОП50. Самые знаменитые люди города", "Что Где Есть", "Женщины меняют город", "Город Будущего".

Партнер, на основании договора франчайзинга получит исключительные права на издание Собака.ru на территории Свердловской области.

Если вам интересно стать частью большого проекта «Собака.ru», пишите Евгению Доминцкому на partners@sobaka.ru.