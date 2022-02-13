Стены помогают

Расскажите о Graffiti Russia. Как появилась ассоциация и кого она объединяет?

Павел: Мы много лет проводили в Челябинске городские мероприятия, такие как «Энергия улиц» и «Спортоград», и на всех были граффити-фестивали, так сформировалась команда Ассоциации «Граффити Россия». Взаимодействуем с художниками с разным бэкграундом, но, прежде всего, обращаем внимание на творческое портфолио. Это преимущество, когда есть профильное образование, но ничего страшного, если его нет. Для нас также важно разделять общечеловеческие ценности и иметь желание наполнять жизнь городов новым содержанием. Мы сейчас работаем по всей России, в команде более двухсот художников. Вместе мы реализуем масштабные коммерческие и социальные проекты.

Дмитрий: Сверхцель Ассоциации «Граффити Россия» – делать проекты по всей стране. До нас за это еще никто не брался в таких масштабах. И, конечно, дать возможность художникам реализовать творческий потенциал.

В прошлом году вы восстановили один из самых известных муралов на фасаде дома 20 по улице Ленина в Челябинске. Но внесли существенное изменение: художник больше не скрывает лицо от мира, когда рисует свой тэг. С чем это связано?

П.: Эта работа была создана не нами более десяти лет назад, но перед нами поставили задачу ее восстановить. Мы долго искали, а потом убеждали художника того граффити вместе его нарисовать после капитального ремонта дома. Конечно, могли бы это сами сделать. Но для нас важно сохранять авторство – одно из главных ценностей художественного сообщества. В администрации тоже отметили, что рисунок стал более позитивным и интересным, когда показали лицо главного героя. Мы теперь решили дополнять стрит-арт информационными табличками для жителей, как в галереях. Так зародится диалог художника со зрителем. Где-то власти нам уже идут на встречу, но все равно хочется больше свободы для воплощения творческих задумок, и тогда стрит-арт в Челябинской области выйдет на новый уровень развития.

Д.: В этом году мы планируем провести тематические выставки стрит-арта. Это будет большое исследование, посвященное самоидентификации жителей нашего края. Нам хочется понимание от власти, что этот институт нужно развивать в городе и области. А мы готовы в этом посодействовать.