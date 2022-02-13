Стены помогают

Стрит-арт без вандализма: художники Ассоциации «Граффити Россия» первые побывали на Байконуре с творческой миссией, создали десятки арт-объектов по всей России, разрисовали целый квартал в Челябинске, ежегодно проводят фестиваль монументальной живописи «Наш MURAL», а в конце февраля открывают первую на Урале школу искусства и граффити. А что так можно было? Узнали подробности у основателей ассоциации Павла Щеклеина и Дмитрия Кольцо.
Расскажите о Graffiti Russia. Как появилась ассоциация и кого она объединяет?
Павел: Мы много лет проводили в Челябинске городские мероприятия, такие как «Энергия улиц» и «Спортоград», и на всех были граффити-фестивали, так сформировалась команда Ассоциации «Граффити Россия». Взаимодействуем с художниками с разным бэкграундом, но, прежде всего, обращаем внимание на творческое портфолио. Это преимущество, когда есть профильное образование, но ничего страшного, если его нет. Для нас также важно разделять общечеловеческие ценности и иметь желание наполнять жизнь городов новым содержанием. Мы сейчас работаем по всей России, в команде более двухсот художников. Вместе мы реализуем масштабные коммерческие и социальные проекты.
Дмитрий: Сверхцель Ассоциации «Граффити Россия» – делать проекты по всей стране. До нас за это еще никто не брался в таких масштабах. И, конечно, дать возможность художникам реализовать творческий потенциал.
В прошлом году вы восстановили один из самых известных муралов на фасаде дома 20 по улице Ленина в Челябинске. Но внесли существенное изменение: художник больше не скрывает лицо от мира, когда рисует свой тэг. С чем это связано?
П.: Эта работа была создана не нами более десяти лет назад, но перед нами поставили задачу ее восстановить. Мы долго искали, а потом убеждали художника того граффити вместе его нарисовать после капитального ремонта дома. Конечно, могли бы это сами сделать. Но для нас важно сохранять авторство – одно из главных ценностей художественного сообщества. В администрации тоже отметили, что рисунок стал более позитивным и интересным, когда показали лицо главного героя. Мы теперь решили дополнять стрит-арт информационными табличками для жителей, как в галереях. Так зародится диалог художника со зрителем. Где-то власти нам уже идут на встречу, но все равно хочется больше свободы для воплощения творческих задумок, и тогда стрит-арт в Челябинской области выйдет на новый уровень развития.
Д.: В этом году мы планируем провести тематические выставки стрит-арта. Это будет большое исследование, посвященное самоидентификации жителей нашего края. Нам хочется понимание от власти, что этот институт нужно развивать в городе и области. А мы готовы в этом посодействовать.
Как выглядит сам рабочий процесс?
Д.: Больше всего времени занимают согласования, создания же арт-объекта – до семи дней. Вначале выбираем несколько локаций и эскизов, получаем разрешение жителей на использование торца дома, если собираемся рисовать мурал, после чего согласовываем проект с заказчиком и администрацией.
П.: А если это коммерческие проекты, главное, чтобы заказчик больше доверял нашему вкусу и насмотренности. За двенадцать лет мы сделали большое количество проектов, даже баржи в Салехарде оформляли. В том числе, мы много лет занимаемся росписью интерьеров и понимаем, что зайдет бизнесу. Скажем, к нам обращается фитнесс-клуб. Они традиционно просят нарисовать Арнольда Шварценеггера в начале его спортивной карьеры. Мы тогда объясняем, что таких оформленных залов по России уже очень много. Это важно принимать во внимание и с самого начала создавать нечто уникальное, а не копировать идеи других, чтобы в перспективе бизнес привлекал внимание новой аудитории и был узнаваем по всей стране. Поэтому предлагаем оригинальные идеи, опираясь на их фирменный стиль.
Поговорим про ваш масштабный фестиваль граффити «Наш MURAL».
П.: В этом году фестиваль пройдет в четвертый раз. Он реализовывается при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, идея сделать его областным принадлежит ему. Так уличное искусство выходит за рамки города-миллионника. Мы приглашаем и райтеров без опыта, и известных художников со всей России, даем им возможность реализовать свои оригинальные идеи в нашем регионе, где люди голодны на искусство. Мы никогда не задаем тему фестиваля, потому что не хотим ни в чем ограничивать участников. Нередко, познакомившись с местом, они добавляют новые детали в эскизы, адаптируют их под конкретное окружение. Местные жители потом гордятся созданными фасадами, которые становятся достопримечательностью. А сам художник получает колоссальное удовлетворение от обратной связи. В прошлом году у феста появилась образовательная программа. В тринадцати городах области, где появились яркие муралы, мы провели мастер-классы для детей, на которых показывали, как с помощью баллончиков с краской можно создавать искусство, а не просто бомбить город надписями. У детворы глаза горели.
В 2020-м стрит-арт художники со всей страны приехали в Челябинск на фестиваль «Культурный код» и оставили на фасадах многоэтажек десять муралов. Так один из новых кварталов превратился в музей современного искусства под открытым небом и даже был включен в туристический маршрут города.
В конце февраля вы запускаете Школу искусства и граффити. Чему собираетесь там учить, и какое поколение художников хотите воспитать?
П.: К нам постоянно обращаются родители, не знающие, куда направить энергию своих детей, которые рисуют теги. Graffiti Russia вырастила много суперкрутых художников и райтеров, поэтому мы имеем большой опыт. Это будет пространство в стиле лофт, где дети и взрослые смогут учиться рисовать в режиме art flight. Поскольку, чтобы развиваться в любом стиле, важно заниматься классическим искусством. А граффити и стрит-арт будут в числе направлений. Мы не можем запретить теггинг и бомбинг – это часть уличной культуры. Наша команда покажет все возможности классического и современного арта, поможет направить. Многие дарования даже с профильным образованием не знают, куда себя применить, и не умеют правильно себя позиционировать. Одни уверенные и пробивные, другие – стеснительные, но талантливые. Мы хотим объединить разных участников художественного комьюнити, поэтому наши двери открыты для всех.
Д.: Искусство многогранно, но в любом случае нужно нести смыслы.
А стрит-арт и граффити долговечны?
П.: Мы используем только профессиональные материалы, которые заказываем в Европе. Этими красками рисуют художники всего мира. Они устойчивы к УФ-излучению и морозам. Как правило, граффити сохраняются и выглядит свежим десять-пятнадцать лет, если поверхность правильно подготовлена. Впервые нам пришлось самим делать капитальный ремонт стены, когда мы оформляли пять многоэтажных домов на космическую тематику в Байконуре. Но отдельно этим не занимаемся, только в рамках проектов.
Д.: Десять лет – оптимальное время для мурала на торце здания, если рисовать качественными материалами на подготовленной стене. А для коммерческого проекта актуально периодически обновлять и дополнять интерьер. Часто граффити служат фотозоной для клиентов. Как правило срок жизни такой работы около трех лет. Потом просят сделать новый проект, чтобы увеличить конверсию за счет самобытности и сменяемости.
Пейте черный кофе. Фасад дома с легендарной кулинарией, которой более 50 лет. Челябинск
Аллея мишек-хоккеистов. ЧТЗ , рядом со школой «Трактор». Челябинск
Аллея мишек-хоккеистов. ЧТЗ , рядом со школой «Трактор». Челябинск
Аллея мишек-хоккеистов. ЧТЗ , рядом со школой «Трактор». Челябинск
Аллея мишек-хоккеистов. ЧТЗ , рядом со школой «Трактор». Челябинск
Какого арт-объекта не хватает Челябинску?
П.: Мы давно хотим создать в Челябинске супербольшой мурал краской, которая поглощает углекислый газ и выделяет кислород.
Д.: Покрыть бы такой краской все производственные цеха одного из наших топовых заводов, где собственник и инвесторы следят за своим углеродным следом. Это будет грандиозный проект. Он покажет на мировом уровне, что на Урале тоже заботятся об экологии, заодно увеличит капитализацию предприятия.
За пределами России вас уже знают?
Д.: О наших работах несколько раз рассказывали в европейских авторитетных пабликах, которые делают обзоры событий в мире искусства.
Graffiti Russia – первый творческий коллектив, который побывал на Байконуре и кому доверили проект по росписи пяти многоэтажных домов на космическую тематику.
Graffiti Russia – первый творческий коллектив, который побывал на Байконуре и кому доверили проект по росписи пяти многоэтажных домов на космическую тематику.
Graffiti Russia – первый творческий коллектив, который побывал на Байконуре и кому доверили проект по росписи пяти многоэтажных домов на космическую тематику.
Graffiti Russia – первый творческий коллектив, который побывал на Байконуре и кому доверили проект по росписи пяти многоэтажных домов на космическую тематику.
Фото: Graffiti Russia
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