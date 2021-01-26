Яндекс.Еда начала сотрудничать со слабослышащими и глухими курьерами в Екатеринбурге

В декабре прошлого года сервис запустил пилот этого проекта в Москве. Для разработки программы по подключению людей с нарушением слуха сервис привлек Всероссийское Общество Глухих (ВОГ). Участники ВОГ консультировали специалистов Яндекс.Еды, чтобы сделать мобильное приложение для курьеров и работу службы поддержки удобнее для людей с нарушениями слуха.

Чтобы стать партнером Яндекс.Еды достаточно перейти на специальную страницу и оставить заявку на подключение. Материалы на сайте снабжены субтитрами и переводом на язык жестов, а подробности по посещению офиса приходят в виде СМС. Все обучающие материалы для курьеров также сопровождаются переводом на жестовый язык.

Пользователи и рестораны смогут увидеть в приложении, что их заказ доставит курьер с нарушениями слуха. Если клиент захочет уточнить сроки доставки, или задать вопрос по уже доставленному заказу, он сможет обратиться в службу поддержки Яндекс.Еды. Вопрос будет переведен на специального сотрудника, который поможет разобраться в ситуации, общаясь с курьером через мессенджеры в режиме реального времени. Для общения курьера с рестораном разработали специальные визуальные карточки, с помощью которых можно легко разрешить любую типовую ситуацию - например, если в заказе не хватает какого-то блюда или курьеру нужно подзарядить телефон.