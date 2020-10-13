«Миры Эльмаша»

Новый путеводитель — это семь маршрутов, которые вобрали в себя воспоминания очевидцев, газетные заметки, фотографии, реализованные и неосуществившиеся проекты. Среди авторов — не только кураторы и исследователи Музея истории Екатеринбурга, но и жители Эльмаша, сотрудники предприятий и ведомственных музеев. На обложке издания — «покрывало памяти» — вышитая вручную карта Эльмаша художницы Дарьи Кузнецовой, которая выросла в этом районе.

Каждый маршрут — это новый взгляд на дома, улицы и закоулки района, его историю и истории обитавших здесь людей. Отличаются и жанровые предпочтения составителей маршрутов: от бесстрастного повествования до фрагментов биографической рукописи. Продажи путеводителя стартуют 14 октября. Приобрести его можно будет в сувенирных магазинах Музея истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26) и Водонапорной башни (Горького, 4В).

КСТАТИ: Изданию путеводителя предшествовала краудфандинговая кампания, в которой приняли участие жители более чем 20 городов, включая, помимо Екатеринбурга, Москву, Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Краснодар и Челябинск. Несколько покупок сделали пользователи из США, Германии, Канады. Спонсорами кампании стали более 190 человек, а собранные средства позволили увеличить предполагаемый тираж вдвое: с изначальных 500 до 1000 экземпляров.