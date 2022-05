Новый многофункциональный комплекс Encore Spa открывается в Iset Tower

«Огонь и лёд» от бренда IS CLINICAL избавит вашу кожу лица от стресса и напряжения, когда она нуждается в дополнительном уходе, а также перед важными мероприятиями, поскольку дает моментальный видимый эффект. Простая и эффективная формула, разработанная экспертами IS CLINICAL, безотказно работает c любым возрастом, а также типом и состоянием кожи. Уже после одной процедуры вы увидите выраженный лифтинг-эффект и видимое сокращение морщин, снятие раздражения, глубокое очищение и обновление кожи, сглаживание дефектов цвета и текстуры кожи, выравнивание тона, уменьшение акне и осветление пигментных пятен.