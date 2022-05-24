Новый многофункциональный комплекс Encore Spa открывается в Iset Tower

Уже в июне ценители спа и размеренного отдыха по достоинству оценят многофункциональный комплекс Encore Spa, который расположился на 6-м этаже фитнес-клуба Encore Fitness в самом высоком здании Урала – Iset Tower. Пространство c оригинальным дизайном и исключительной ароматизацией объединило все самые инновационные и эффективные методики, а также лучших российских и международных специалистов этой области.

Новый спа-комплекс – это не только настоящий оазис релакса и перезагрузки, но и новейшие и эффективные методики по эстетике лица и тела, включая аппаратную косметологию, антивозрастную терапию, большую массажную карту, комплексные программы по коррекции фигуры, маникюр и стильные укладки. В Encore Spa будет представлен полный спектр услуг для комплексной заботы о красоте и здоровье вашего тела.