Новый многофункциональный комплекс Encore Spa открывается в Iset Tower

Уже в июне ценители спа и размеренного отдыха по достоинству оценят многофункциональный комплекс Encore Spa, который расположился на 6-м этаже фитнес-клуба Encore Fitness в самом высоком здании Урала – Iset Tower. Пространство c оригинальным дизайном и исключительной ароматизацией объединило все самые инновационные и эффективные методики, а также лучших российских и международных специалистов этой области.
Новый спа-комплекс – это не только настоящий оазис релакса и перезагрузки, но и новейшие и эффективные методики по эстетике лица и тела, включая аппаратную косметологию, антивозрастную терапию, большую массажную карту, комплексные программы по коррекции фигуры, маникюр и стильные укладки. В Encore Spa будет представлен полный спектр услуг для комплексной заботы о красоте и здоровье вашего тела.
Большая массажная карта с авторскими методиками поможет вам вывести токсины, простимулирует и смоделирует силуэт, а также поможет расслабиться. Спортивный массаж, расслабляющий и обновляющий массаж, стимулирующий массаж с детокс-эффектом, моделирующий и лимфодренажный массажи – вы точно сможете выбрать то, что подходит именно вам. Лето делает данное направление ещё более актуальным. Все знают, что это один из самых эффективных методов коррекции фигуры, но только в руках настоящего профессионала – в Encore Spa большой выбор таких профильных специалистов. Выберете себе мастера по душе и отправляйтесь в удивительное путешествия работы со своим телом.
Скульптурирование RSL. Одна из самых ярких новинок Encore Spa, которая также эффективно борется с несовершенствами, — это аппаратный массаж-скульптурирование RSL. Роллерная микрокомпрессия помогает прощаться с объемами уже после первого курса процедур. Методика позволяет выводить избыточную кислоту из мышц и избавляет от застойных явлений, снижает проявление целлюлита, восстанавливает микроциркуляцию и тонизацию вен, укрепляет и омолаживает кожу. Сама процедура достаточно комфортная - курс состоит из 6/10/12 процедур в зависимости от состояния кожи. После прохождения цикла рекомендуем посещать поддерживающие процедуры 2 раза в месяц.
«Огонь и лёд» от бренда IS CLINICAL избавит вашу кожу лица от стресса и напряжения, когда она нуждается в дополнительном уходе, а также перед важными мероприятиями, поскольку дает моментальный видимый эффект. Простая и эффективная формула, разработанная экспертами IS CLINICAL, безотказно работает c любым возрастом, а также типом и состоянием кожи. Уже после одной процедуры вы увидите выраженный лифтинг-эффект и видимое сокращение морщин, снятие раздражения, глубокое очищение и обновление кожи, сглаживание дефектов цвета и текстуры кожи, выравнивание тона, уменьшение акне и осветление пигментных пятен.
Отличным завершением ретрита в Spa-комплексе станет чашечка травяного чая или стаканчик фруктового смузи за приятной беседой в Encore Cafe by Breadway. При желании меню уютного ресторана порадует вас и полноценным обедом – представленные блюда основываются на идеальном сочетании полезных продуктов и изысканной гармонии вкуса.
Фото: пресс-служба Еncore fitness
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