Грандиозный мир сладостей

В финале всех собравшихся ждёт зажигательная караоке-дискотека с конфетти. Словом, атмосфера праздника окружит вас сразу же, уже при входе, и не отпустит до самого конца мероприятия, а воспоминания будут греть душу и после него. Не забудьте одеться пострашнее, и… до встречи 1 ноября в 15.00 в ресторане BY Grand!