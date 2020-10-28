Самый вкусный Хэллоуин: ресторан BY Grand приглашает детей и их родителей в Грандиозный мир сладостей 1 ноября
Грандиозный мир сладостей
В ресторане BY Grand никогда не забывают о детях: даже детское меню называется «Для самого важного гостя»! И для малышей здесь не только еда: ресторан регулярно проводит веселые мероприятия и праздники. Ближайший – 1 ноября, страшный… точнее, страшно-веселый Хэллоуин!
Такой праздник дети запомнят надолго: ведь с самого начала маленьких гостей здесь встретит Хранитель сладостей с вкуснейшими угощениями, а фотограф сделает красивые семейные кадры на память. В творческой зоне будут создавать фантазийные тыквы, а Фея из мира сладостей разрисует лица маленьких героев волшебным аквагримом.
Программа построена в формате интерактивного спектакля. В самый неожиданный момент Грандиозный мир сладостей откроется перед собравшимися с неожиданной стороны, и гости полностью погрузятся в его атмосферу.
Вместе с жителями чудесной страны ― Конфетой и Конфетом ― дети отправятся навстречу захватывающим и увлекательным приключениям. Встретятся с Королевой сладостей, её помощниками Зефирками, а также страшной Ведьмой, которая захочет разрушить прекрасный мир. Но сразу спойлер: у нее ничего не получится, дружная команда всегда на страже!
В финале всех собравшихся ждёт зажигательная караоке-дискотека с конфетти. Словом, атмосфера праздника окружит вас сразу же, уже при входе, и не отпустит до самого конца мероприятия, а воспоминания будут греть душу и после него. Не забудьте одеться пострашнее, и… до встречи 1 ноября в 15.00 в ресторане BY Grand!
Партнер мероприятия: Мегадента
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 64, ресторан BY Grand
Стоимость – 800 руб.
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