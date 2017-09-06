Завод, кеды Comme Des Garçons и техасский торт: свадьба Софьи Белле и Романа Нестера

Свадебный танец мы озаглавили песней «Way Down We Go» исландцев Kaleo — ее выбрал Рома. Она одновременно нежная и брутальная и сочетает в себе все, что мне близко. Мы уже полгода занимаемся блюзовым танцем, и наши московские преподаватели Наталья и Ник за это время учили нас умению слышать и чувствовать друг друга. Это оказалось безумно сложно! Мы огорошили их просьбой поставить нам свадебный танец в последний момент: у нас было всего три занятия на то, чтобы привыкнуть к новой мелодии и движениям. В итоге мы не репетировали танец в классическом понимании, не отрабатывали элементы, а просто двигались под музыку без строгого плана — и для нас это было лучшим решением!