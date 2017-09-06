Мы продолжаем подводить итоги свадебного сезона и считать «потерянных» для Петербурга невест: после Галины Головановой, Сони Вартанян и внучки Алисы Фрейндлих Анны Тарасовой замуж вышла дизайнер интерьеров Софья Белле, которая давно значится в списке самых красивых девушек города. Свадьбу с бизнесменом Романом Нестером она сыграла в антураже кирпичных стен Музея стрит-арта, в кедах Play от Comme Des Garçons и под барабанный сет участника группы «Сплин». Вангуем, после этого репортажа невесты будут обращаться к организаторам с фразой «Хочу как у Сони!». По крайней мере, мы точно хотим!
Завод, кеды Comme Des Garçons и техасский торт: свадьба Софьи Белле и Романа Нестера
Я сразу отбросила вариант пойти и купить готовое платье от известного бренда. Мне становилось душно в свадебных салонах, и я выбегала из каждого через пять минут. Решила создать что-то свое: долго изучала силуэты, картинки, классические и современные образы, но совсем не видела среди них нужный вариант. В какой-то момент мне захотелось остановить бесконечные поиски и выйти замуж в простых джинсах и кедах. Но нет. Я же девочка, и хотя бы раз в жизни должна почувствовать себя принцессой!
Мне очень помогла моя soul mate Мария Мануилова, которая занимается брендом MANKA и продает вещи собственного дизайна в Санкт-Петербурге и Москве. Только ей я могла доверить свое подвенечное платье, ведь мы давно понимаем друг друга с полуслова. Обе любим небрежность в одежде, необработанные края, косые линии. Видимо, наша страсть к такому крою берет начало в нашем институте — Академии имени Штиглица. Даже смеялись, что туда отбирают именно по этому принципу!
Когда Маша приступила к моему заказу, я узнала, что она ждет ребенка. Забавно, что в какой-то момент я примерила на себя свадебное платье своей мамы и решила «забрать» от него вырез на спине. Получилось, что мой наряд объединил нежность и любовь двух важных для меня людей, один из которых находился в предвкушении самого долгожданного для любой женщины события.
Что касается цвета платья, то у меня в голове давно крутился образ цветка-пиона, но не хотелось его использовать напрямую — уж слишком он сейчас популярен. Также я пыталась избежать излишней ванили и приторной сладости, перебрать с которой на таком празднике как свадьба очень легко. Мое платье должно было отразить меня и мой сложный противоречивый характер, стать одновременно нежным и немного дерзким. С рваными краями, легкими тканями и отголосками детской мечты — никакого консерватизма и кружева! А еще я всей душой ненавижу подвернутый низ на подоле.
Мы принципиально отказались от идеи платьев подружек и костюмов друзей. Решили, что все гости могут прийти к нам на праздник в любой удобной для них одежде. Единственное условие дресс-кода — белые кеды (девочки могли в них переобуться после залихватских танцев), поскольку территория, где мы провели церемонию, местами покрыта галькой.
Мы потратили два месяца на поиск «своего» места, накатав за рулем почти 500 километров под Петербургом. В процессе избавились от нашей первой идеи сделать свадьбу на открытом воздухе, на заливе, в окружении балтийских сосен. Оказалось, что по-настоящему уединенных мест практически не найти, а те, что есть, чем-то не устраивали или были попросту безвкусны.
В итоге место проведения церемонии стало большим сюрпризом для многих. Мы выбрали Музей уличного искусства на Шоссе Революции, и это было попадание в яблочко! Достаточно сказать, что фотографы, видеографы и ведущий — те, кто провел уже под сотню свадеб — были в шоке от того, как выглядит площадка. В хорошем смысле, конечно. Мои родители — тоже творческие люди, художники, и мне удалось их удивить и впечатлить. Но главное, что с моим выбором был согласен Рома — он занимается современным технологичным бизнесом, и такое место абсолютно подходило ему по духу.
Лейтмотивом свадьбы стало сочетание гранжевого антуража бывшего завода и нежности в цветах платьев, льняных скатертей, красивой посуды. Это был не очередной «заезженный» лофт, в котором проходят сейчас все мероприятия, и даже не обычное предприятие с гигантскими трубами из кирпича, а целый музей с граффити и арт-объектами! Когда мы выбрали площадку, выяснилось, что среди моих гостей есть скульптор — автор одного из этих объектов.
Идею продолжила организация свадебного ужина — он состоял из двух частей. Первая была формальной «ресторанной» с красивым оформлением и главной частью, где подавали горячие блюда. А вторую часть мы устроили на улице, куда наши друзья из ресторанной группы Бурова и Коккова подогнали прицеп-смокер и на месте приготовили нереальный техасский брискет! В России такой только один: ребята специально доставили его из Техаса всего пару месяцев назад, и это был первый раз, когда он обслуживал свадьбу.
Классического торта «пирамидкой» не было. У нас был плоский техасский десерт! Внешне он вообще не был похож на свадебный, но при этом был безумно вкусным!
Внезапным сюрпризом для нас и гостей стало то, что один из наших друзей, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков, сел за барабанную установку и полноценно отыграл трек вместе с кавер-командой. И даже выдал соло на ударных!
Нашу церемонию провел близкий друг обеих наших семей Дмитрий. Мы огорошили его такой просьбой всего за неделю до церемонии (прости, Дима!). Но в итоге все получилось в тысячи раз лучше и душевнее, чем, если бы это делал профессиональный ведущий или тетка с казенным голосом. Мы обменялись с Ромой кольцами и произнесли клятвы друг другу. Я сказала мужу самое сокровенное — все, что было у меня на душе, не стесняясь присутствующих (это же наши самые близкие люди!). Зал плакал.
В организации и координации свадьбы, проработке концепции, доставке декораций на локацию нам помогли ребята из московского агентства Feerique Events & Emotions, финалистов премии Wedding Awards 2016. Их сильная сторона — работа с декором и именно она была нам крайне важна в нашей свадьбе.
Признаюсь честно: я долго убеждала Рому, что мы можем сделать свадьбу не тягомотной банальщиной, которой он боится как огня. Поэтому на нашем торжестве не было многих традиционных для европейских и российских свадеб вещей. Одну фишку мы переняли, как ни забавно, из китайской культуры — выбросить букет невесты сразу же после обмена кольцами. Это же так логично!
Также мы отказались от идеи провести день накануне в люксовом и красивом отеле, и вместо этого нашли квартиру на Фонтанке с потрясающим видом на реку из огромных окон и настоящим «питерским» эркером — и все это в стороне от туристических маршрутов. Эти апартаменты точно стали одним из важных формирующих нашего свадебного настроения, ведь наш праздник должен был стать очень «петербургским», как мы и ощущаем себя сами, хотя уже три года живем в Москве.
Свадебный танец мы озаглавили песней «Way Down We Go» исландцев Kaleo — ее выбрал Рома. Она одновременно нежная и брутальная и сочетает в себе все, что мне близко. Мы уже полгода занимаемся блюзовым танцем, и наши московские преподаватели Наталья и Ник за это время учили нас умению слышать и чувствовать друг друга. Это оказалось безумно сложно! Мы огорошили их просьбой поставить нам свадебный танец в последний момент: у нас было всего три занятия на то, чтобы привыкнуть к новой мелодии и движениям. В итоге мы не репетировали танец в классическом понимании, не отрабатывали элементы, а просто двигались под музыку без строгого плана — и для нас это было лучшим решением!
Когда мы смотрели видео на «Way Down We Go», где Kaleo поют в толстых шерстяных свитерах в огромной камере вулкана в Исландии — со стен капает вода, а из ртов идёт пар — мы переглянулись и поняли, что, кажется, нашли «своё». Прямо сейчас (на момент интервью — Прим. ред.) мы сидим на маленькой затерянной среди гор ферме Скаланес, где до ближайших деревень десятки километров. Романтика огромных пространств, невероятных ландшафтов, уединения и сурового спокойствия природы — это про нас! И самый главный подарок нам с мужем сделала природа — в одну из редких безоблачных ночей на берегу Атлантического океана мы увидели северное сияние на всё небо. Я рыдала от счастья!
Фото: Роман Киташов, Юлия Франтова
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