Дом Maison Margiela, парфюмы которого представлены в самых нестандартных, культовых и зачастую секретных местах, разместил поп-ап бутик в отреставрированном Василеостровском рынке. Оценить новый аромат пришли блогеры и гости открытия гастрономического проекта, среди которых были главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, глава компании «Агора» Артем Балаев, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, издатель Борис Пиотровский и многие другие.
Презентация аромата Coffee Break от Maison Margiela на Василеостровском рынке
Гости с удовольствием слушали аромат. Как и в случае других изделий Replica, вдохновением для создания парфюмерной композиции Coffee Break послужил образ, который знаком каждому из нас и вызывает ассоциации с уютным кафе в центре города.
Coffee Break дополняет коллекцию из 12 ароматов наряду с такими культовыми парфюмами, как Beach Walk, Jazz Club, Lazy Sunday Morning и By The Fireplace. Спектр универсальных ольфакторных ассоциаций, вызываемых запахами, позволяет воссоздать в памяти личные истории и воспоминания.
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