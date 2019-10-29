Презентация аромата Coffee Break от Maison Margiela на Василеостровском рынке

Гости с удовольствием слушали аромат. Как и в случае других изделий Replica, вдохновением для создания парфюмерной композиции Coffee Break послужил образ, который знаком каждому из нас и вызывает ассоциации с уютным кафе в центре города.

Coffee Break дополняет коллекцию из 12 ароматов наряду с такими культовыми парфюмами, как Beach Walk, Jazz Club, Lazy Sunday Morning и By The Fireplace. Спектр универсальных ольфакторных ассоциаций, вызываемых запахами, позволяет воссоздать в памяти личные истории и воспоминания.