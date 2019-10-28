Как прошло открытие Василеостровского рынка

«Фермеры и рестораторы всех стран, соединяйтесь!» — призвал идеолог реконструкции Василеостровского рынка Александр Шавлиашвили и совершил переворот в индустрии. В месте, со времен Петра I признанном гастрономическим центром Васильевского, заработала обновленная версия продуктового рынка — теперь в полную силу.

Телеведущую Дарью Александрову, фэшн-блогера Лизу Гусевскую, галеристку Кристину Березовскую и других гостей церемонии открытия приветствовала главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская. Она поздравила островитян с ценным приобретением и предложила Шавлиашвили устроить краш-тест стене, на время ремонта разделявшей ресторанную и продуктовую части. Под натиском кувалд реформаторов и любопытства собравшихся стена рухнула, что ознаменовало старт вечеринки.