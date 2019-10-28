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Как прошло открытие Василеостровского рынка

«Фермеры и рестораторы всех стран, соединяйтесь!» — призвал идеолог реконструкции Василеостровского рынка Александр Шавлиашвили и совершил переворот в индустрии. В месте, со времен Петра I признанном гастрономическим центром Васильевского, заработала обновленная версия продуктового рынка — теперь в полную силу.

Телеведущую Дарью Александрову, фэшн-блогера Лизу Гусевскую, галеристку Кристину Березовскую и других гостей церемонии открытия приветствовала главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская. Она поздравила островитян с ценным приобретением и предложила Шавлиашвили устроить краш-тест стене, на время ремонта разделявшей ресторанную и продуктовую части. Под натиском кувалд реформаторов и любопытства собравшихся стена рухнула, что ознаменовало старт вечеринки.

Первую строчку в народном хит-параде занял отдел с устрицами и морскими ежами. Гостеприимством и щедростью ныряльщиков можно было злоупотреблять бесконечно, если бы не начался показ модного дома Saint Tokyo: никогда еще рынок не видел кутюрные коллекции, а те, взамен, не являлись меж стройных рядов овощных лавок.

Заведя полезные знакомства с продавцами и фермерами, гости двинулись на звуки этнической песни в исполнении Zventa Sventana. Певица устроила первый рейв на новой площадке: танцевали, подпевали, выпивали, ликовали!

Фотографы: Михаил Вильчук, Никита Шубный, Елизавета Медунецкая

Leontiy Kasatkin,
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