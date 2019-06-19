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Пионовая вечеринка в честь дня рождения «Атмосферы»

Проект «Атмосфера» отметил (подумать только!) 20-летие с момента открытия первого салона. По этому случаю наш любимый флорист Максим Лангуев, способный любую пустыню превратить в цветущий сад, принимал поздравления на вечеринке в День обожания пионов. Соблюсти все традиции праздника было нетрудно, ведь настроение вечера диктовали пионовые инсталляции, гармонично наводнившие пространство, и талантливые гости. Поздравить создателей проекта пришли галеристка Марина Гисич, дизайнер Алина Есенина, художник Сергей Бондарев, певица Татьяна Буланова, которая исполнила песню Любови Успенской, кружась в медленном танце с микрофоном в руках, и многие другие.

  • Алина Есенина, Евгений Петров
  • Леонтий Касаткин

  • Галина Леонтьева

  • Александр Вольтман, Алексей Никульшин

  • Ирина Акименкова

  • Елена Адамова

  • Вадим Мальцев

  • Мария Орт

  • Юлия Филиппова

  • Андрей Дмитриев, Ольга Кулекина

  • Виктория Ходаковская

  • Юрий Фоменко

  • Елена Фоменко

  • Владимир Евдокимов

  • Наталья Скорикова

  • Виктор Романовский

  • Вадим Юстузов

  • Оксана Милковская

  • Юлия Калыпина

  • Анастасия Лосева

  • Валерий Шафиров

  • Галина Кириллова

  • Татьяна Клюшкина, Андрей Пепелин

  • Тамара Николаева, Василий Вавилов

  • Мария Поздеева, Владимир Поздеев

  • Лариса Загурская

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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