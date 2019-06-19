Пионовая вечеринка в честь дня рождения «Атмосферы»

Проект «Атмосфера» отметил (подумать только!) 20-летие с момента открытия первого салона. По этому случаю наш любимый флорист Максим Лангуев, способный любую пустыню превратить в цветущий сад, принимал поздравления на вечеринке в День обожания пионов. Соблюсти все традиции праздника было нетрудно, ведь настроение вечера диктовали пионовые инсталляции, гармонично наводнившие пространство, и талантливые гости. Поздравить создателей проекта пришли галеристка Марина Гисич, дизайнер Алина Есенина, художник Сергей Бондарев, певица Татьяна Буланова, которая исполнила песню Любови Успенской, кружась в медленном танце с микрофоном в руках, и многие другие.