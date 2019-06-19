Пионовая вечеринка в честь дня рождения «Атмосферы»
Проект «Атмосфера» отметил (подумать только!) 20-летие с момента открытия первого салона. По этому случаю наш любимый флорист Максим Лангуев, способный любую пустыню превратить в цветущий сад, принимал поздравления на вечеринке в День обожания пионов. Соблюсти все традиции праздника было нетрудно, ведь настроение вечера диктовали пионовые инсталляции, гармонично наводнившие пространство, и талантливые гости. Поздравить создателей проекта пришли галеристка Марина Гисич, дизайнер Алина Есенина, художник Сергей Бондарев, певица Татьяна Буланова, которая исполнила песню Любови Успенской, кружась в медленном танце с микрофоном в руках, и многие другие.
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Алина Есенина, Евгений Петров
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Галина Леонтьева
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Александр Вольтман, Алексей Никульшин
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Ирина Акименкова
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Елена Адамова
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Вадим Мальцев
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Мария Орт
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Юлия Филиппова
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Юлия Калыпина
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Анастасия Лосева
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Галина Кириллова
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Татьяна Клюшкина, Андрей Пепелин
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Тамара Николаева, Василий Вавилов
Фотограф: Никита Шубный
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