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Рената Литвинова, Эвелина Хромченко и Диана Арбенина на постановке «Новое измерение» в Большом театре

На сцене Большого театра состоялась премьера постановки «Новое измерение», организованной брендом Nespresso в сотрудничестве с Саввой Савельевым. Главную роль в спектакле-эксперименте, основанном на произведениях классиков научной и социальной фантастики – Аркадия и Бориса Стругацких – исполнила Рената Литвинова. А эмоциональные хореографические этюды в стиле контемпорари были поставлены Иваном Естегнеевым, обладателем «Золотой Маски».

В этот вечер Рената Литвинова стала настоящим проводником в космическом путешествии в другие миры, актриса читала отрывки из повестей «Хищные вещи века» и «Далекая радуга», а также подлинного шедевра жанра интеллектуальной фантастики – романа «Хромая судьба».

Среди гостей, пришедших увидеть спектакль и первыми познакомиться с кофейной системой Vertuo от Nespresso, были журналистка Эвелина Хромченко, рок-музыкант Диана Арбенина, телеведущий Артем Королев и другие.

  • Илья Бачурин

  • Дмитрий Шипилов, Мария Железнякова

  • Дмитрий Семаков

  • Алина Топалова

  • Юлия Хлынина

  • Алиса Рубан, Юлия Рубан

  • Рената Литвинова

  • Анна Чурина

  • Анна Ивченко

  • Урсула Ким

  • Сабина Ахмедова

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Автор: Leo Kasatkin
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