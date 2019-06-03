Рената Литвинова, Эвелина Хромченко и Диана Арбенина на постановке «Новое измерение» в Большом театре

На сцене Большого театра состоялась премьера постановки «Новое измерение», организованной брендом Nespresso в сотрудничестве с Саввой Савельевым . Главную роль в спектакле-эксперименте, основанном на произведениях классиков научной и социальной фантастики – Аркадия и Бориса Стругацких – исполнила Рената Литвинова . А эмоциональные хореографические этюды в стиле контемпорари были поставлены Иваном Естегнеевым, обладателем «Золотой Маски».

В этот вечер Рената Литвинова стала настоящим проводником в космическом путешествии в другие миры, актриса читала отрывки из повестей «Хищные вещи века» и «Далекая радуга», а также подлинного шедевра жанра интеллектуальной фантастики – романа «Хромая судьба».

Среди гостей, пришедших увидеть спектакль и первыми познакомиться с кофейной системой Vertuo от Nespresso, были журналистка Эвелина Хромченко, рок-музыкант Диана Арбенина, телеведущий Артем Королев и другие.