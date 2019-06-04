Презентация шоу-рума Luxury Space от архитектурного бюро МК-Интерио

Архитектурное бюро МК-Интерио открыло первую шоу-рум квартиру Luxury Space в Санкт-Петербурге. В ней система «Умный дом» уживается с лепниной и мрамором, на которые создателей Александру Казаковцеву и Марию Махонину вдохновил вид на Эрмитаж и Неву. Все вещи от каминного портала до полотенец — авторские. Гости открытия под аккомпанемент Not Jazz Band попробовали управлять вентиляцией и системой умного дома: использовать кресла, диваны и даже ванну.