Презентация шоу-рума Luxury Space от архитектурного бюро МК-Интерио
Архитектурное бюро МК-Интерио открыло первую шоу-рум квартиру Luxury Space в Санкт-Петербурге. В ней система «Умный дом» уживается с лепниной и мрамором, на которые создателей Александру Казаковцеву и Марию Махонину вдохновил вид на Эрмитаж и Неву. Все вещи от каминного портала до полотенец — авторские. Гости открытия под аккомпанемент Not Jazz Band попробовали управлять вентиляцией и системой умного дома: использовать кресла, диваны и даже ванну.
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Елена Шевченко
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Елена Соловьева
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Маргарита Маркелова
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Екатерина Некипелова, Ольга Леонтьева
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Ольга Бунгова
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Дарина Кондратьева
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Ирина Орлова, Елена Земляничкина
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Марина Инкина
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Любовь Щипцова
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Евгения Ковалевская, Ирина Ирзак
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Альберт Цибаев
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Ольга Продовикова, Сергей Продовиков
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Мария Махонина, Александра Казаковцева
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Виктория Люлина, Николай Люлин
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Владимир Прибыткин, Наталья Прибыткина
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Анна Рогожина, Светлана Аскарова
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Юлия Роженцева, Елена Соловьева, Ольга Леонтьева
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Елена Баукина
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Надежда Сеппенен
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Фотограф: Михаил Вильчук
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