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Презентация шоу-рума Luxury Space от архитектурного бюро МК-Интерио

Архитектурное бюро МК-Интерио открыло первую шоу-рум квартиру Luxury Space в Санкт-Петербурге. В ней система «Умный дом» уживается с лепниной и мрамором, на которые создателей Александру Казаковцеву и Марию Махонину вдохновил вид на Эрмитаж и Неву. Все вещи от каминного портала до полотенец — авторские. Гости открытия под аккомпанемент Not Jazz Band попробовали управлять вентиляцией и системой умного дома: использовать кресла, диваны и даже ванну.

  • Ирина Орлова, Елена Земляничкина

  • Марина Инкина 

  • Любовь Щипцова

  • Саша Карпова

  • Евгения Ковалевская, Ирина Ирзак 

  • Альберт Цибаев

  • Ольга  Продовикова, Сергей Продовиков 

  • Мария Махонина, Александра Казаковцева

  • Виктория Люлина, Николай Люлин

  • Юрий Можейко

  • Ирина Новикова 

  • Елена Голубева 

  • Наталья Петухова

  • Алина Дашевская, Ольга Решетник 

  • Ирина Орлова, Надежда Кристалевская, Елена Рожнова

  • Владимир Тулаев, Алена Тулаева, Мария Махонина

  • Елизавета Конвей

  • Дмитрий Дедов, Анна Беляева

  • Владимир Прибыткин, Наталья Прибыткина 

  • Анна Рогожина, Светлана Аскарова

  • Юлия Роженцева, Елена Соловьева, Ольга Леонтьева

  • Елена Баукина

  • Надежда Сеппенен

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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