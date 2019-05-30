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Открытие Myth Gallery

Галерея Myth, открывшаяся в доходном доме купцов Гулиных, станет площадкой для реализации работ молодых художников двух столиц. Куратор Анна Заведий сделала дебютный проект «Посмотри наверх, падает небо» групповым и пригласила к участию Лизу Бобкову, Анна Афонину, Алину Глазун, Александра Седельникова, Евгения Гаврилова, Александра Паперно и Дженду Флюид. Команда художников создала в выстовочном пространстве новую систему координат, в которой большие ориентиры — земля и небо — сдвигаются со своих мест. Поздравить основателей Ольгу Профатило и Юлию Вяткину пришли действующие и будущие коллекционеры, а также лидеры арт-сообщества: галеристки Марина Гисич и Анна Нова, художник Сергей Бугаев-Африка, перформансист Вера Мартынов и многие другие.

  • Сергей Лимонов

  • Галина Леонтьева

  • Анна Афонина

  • Александр Большаков

Фотограф: Дмитрий Многолет

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Автор: Leo Kasatkin
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