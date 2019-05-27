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Вечер по случаю 15-летия ювелирного дома Gold Union

На праздновании 15-летия ювелирного дома Gold Union единовременно можно было увидеть тысячи карат драгоценностей, не считая тех, что расположились в витринах. Гостям Правительственной Резиденции К-2, среди которых были предприниматель Наталья Тюльпанова, идеолог курорта «Первая Линия» Мария Грудина, режиссер фэшн-шоу Галя Голованова, устроили перформативный прием: торжественные речи произносились в декорации необъятного подарка и трехъярусного торта-сцены, на которой позже концерт дали братья Монтефиори и объединение Montefiori Cocktail. Появлению Евгения Гуревича позавидовал бы Гарри Гудини — Президент Gold Union прибыл на яхте в компании с ювелирами Карло Мариани, Стефано Рокка, Натальей Жуковски и Джулианом Ротштейном. В завершение вечера собравшиеся разделили высококаратный торт, украшенный бриллиантом.

  • Игорь Горский, Виктория Горская

  • Илья Куренной, Ольга Куренная 

  • Елена Шевченко

  • Ольга Ходаковская, Марина Арсеньева

  • Юлия Дятлова, Алла Кравченко, Олеся Данилина 

  • Макс Марка, Наталья Ребренцева

  • Герман Мозговой

  • Татьяна Остапенко, Анна Поташова

  • Вадим Брагилев, Ирина Брагилева 

  • Михаил Будневич, Нелли Ковальчук

  • Юлия Эсебуа, Елизавета Колпакова

  • Надежна Блохина, Ирина Строна  

  • Татьяна Остапенко 

  • Мария Финикова, Татьяна Финикова  

  • Виктория Финк

  • Елена Унежева, Екатерина Дубий

Фотограф: Дмитрий Колесов

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Автор: Leo Kasatkin
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