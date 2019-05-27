Вечер по случаю 15-летия ювелирного дома Gold Union
На праздновании 15-летия ювелирного дома Gold Union единовременно можно было увидеть тысячи карат драгоценностей, не считая тех, что расположились в витринах. Гостям Правительственной Резиденции К-2, среди которых были предприниматель Наталья Тюльпанова, идеолог курорта «Первая Линия» Мария Грудина, режиссер фэшн-шоу Галя Голованова, устроили перформативный прием: торжественные речи произносились в декорации необъятного подарка и трехъярусного торта-сцены, на которой позже концерт дали братья Монтефиори и объединение Montefiori Cocktail. Появлению Евгения Гуревича позавидовал бы Гарри Гудини — Президент Gold Union прибыл на яхте в компании с ювелирами Карло Мариани, Стефано Рокка, Натальей Жуковски и Джулианом Ротштейном. В завершение вечера собравшиеся разделили высококаратный торт, украшенный бриллиантом.
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Анатолий Леготин, Елена Гуревич, Алена Андреева
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Наталья Лейтис, Вячеслав Ступа, Елена Лейтис
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Галя Голованова, Николай Дворянкин
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Алина Барлоу
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Анна Лагойская, Карло Мариани
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Ольга Зелинская
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Татьяна Вельможная, Инна Шульц
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Ольга Газеева
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Татьяна Данилович, Евгения Шейхман
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Анна Каменева
Фотограф: Дмитрий Колесов
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