Вечер по случаю 15-летия ювелирного дома Gold Union

На праздновании 15-летия ювелирного дома Gold Union единовременно можно было увидеть тысячи карат драгоценностей, не считая тех, что расположились в витринах. Гостям Правительственной Резиденции К-2, среди которых были предприниматель Наталья Тюльпанова, идеолог курорта «Первая Линия» Мария Грудина, режиссер фэшн-шоу Галя Голованова, устроили перформативный прием: торжественные речи произносились в декорации необъятного подарка и трехъярусного торта-сцены, на которой позже концерт дали братья Монтефиори и объединение Montefiori Cocktail. Появлению Евгения Гуревича позавидовал бы Гарри Гудини — Президент Gold Union прибыл на яхте в компании с ювелирами Карло Мариани, Стефано Рокка, Натальей Жуковски и Джулианом Ротштейном. В завершение вечера собравшиеся разделили высококаратный торт, украшенный бриллиантом.