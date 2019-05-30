Дневная вечеринка All Day I Dream
Хедлайнер и идеолог проекта британский диджей Lee Burridge однажды совершил музыкальную революцию на фестивале Burning Man и решил повторить в Петербурге: дневная вечеринка All Day I Dream — любовь рейверов Ибицы, Барселоны и Дубая — прошла на открытой террасе ресторана La Vue с видом на «Аврору» и Неву. Любителей Intelligent Sound не смутил проливной дождь, ведь за вертушки встали бельгиец Lost Desert и русский дуэт из Нью-Йорка Gorje Hewek & Izhevski.
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Lee Burridge
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Lost Desert
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Арина Малышко, Никита Никандров
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Александр Беденашвили
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Елизавета Федосова
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Светлана Носова
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Мария Голубева
Фотограф: Михаил Вильчук
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