Хедлайнер и идеолог проекта британский диджей Lee Burridge однажды совершил музыкальную революцию на фестивале Burning Man и решил повторить в Петербурге: дневная вечеринка All Day I Dream — любовь рейверов Ибицы, Барселоны и Дубая — прошла на открытой террасе ресторана La Vue с видом на «Аврору» и Неву. Любителей Intelligent Sound не смутил проливной дождь, ведь за вертушки встали бельгиец Lost Desert и русский дуэт из Нью-Йорка Gorje Hewek & Izhevski.