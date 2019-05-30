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Дневная вечеринка All Day I Dream

Хедлайнер и идеолог проекта британский диджей Lee Burridge однажды совершил музыкальную революцию на фестивале Burning Man и решил повторить в Петербурге: дневная вечеринка All Day I Dream — любовь рейверов Ибицы, Барселоны и Дубая — прошла на открытой террасе ресторана La Vue с видом на «Аврору» и Неву. Любителей Intelligent Sound не смутил проливной дождь, ведь за вертушки встали бельгиец Lost Desert и русский дуэт из Нью-Йорка Gorje Hewek & Izhevski.

  • Lee Burridge

  • Lost Desert

  • Kto DJ?
  • Дмитрий Эстрин

  • Арина Малышко, Никита Никандров

  • Александр Беденашвили

  • Елизавета Федосова

  • Светлана Носова

  • Мария Голубева

  • Алексей Зубков

  • Ольга Потанина

  • Алеся Князева

  • Станислав Каганский

  • Светлана Короткова

  • Евгения Вереникина

  • Александр Сулимов

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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