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Гости гала-концерта «Классика на Дворцовой»

Ежегодно гала-концерт «Классика на Дворцовой» трансформирует главную площадь города в грандиозный концертный зал. Как и всегда участниками крупнейшего open-air классического искусства стали ведущие оперные голоса мира и Симфонический оркестр Михайловского театра: в живых декорациях Зимнего дворца звучал драматический бас Ильдар Абдразаков, приглашенная звезда Большого театра Вероника Джиоева, покоритель оперного Олимпа от миланского Ла Скала до театров США Артуро Чакон-Крус, золотое меццо-сопрано Екатерина Сергеева и многие другие. За дирижерским пультом по традиции – маэстро Михаил Татарников. Неаполитанская песнь,  исполненный в финале всеми солистами, вызвала вокальный флэшмоб — подпевали Funiculi Funicula тысячи зрителей.

  • Алессандро Монти

  • Анна Ялова

  • Мария Клара де Шаваньяк, Уго де Шаваньяк

  • Наталия Коваленко, Иван Ожогин, Елена Панина

  • Мария Третьякова, София Лозе

  • Феликс Вальдес

  • Надежда Шубарева, Маргарита Усова

  • Мария Гулевская, Анна Львова

  • Светлана Ткаченко, Александр Ткаченко

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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