Гости гала-концерта «Классика на Дворцовой»

Ежегодно гала-концерт «Классика на Дворцовой» трансформирует главную площадь города в грандиозный концертный зал. Как и всегда участниками крупнейшего open-air классического искусства стали ведущие оперные голоса мира и Симфонический оркестр Михайловского театра: в живых декорациях Зимнего дворца звучал драматический бас Ильдар Абдразаков, приглашенная звезда Большого театра Вероника Джиоева, покоритель оперного Олимпа от миланского Ла Скала до театров США Артуро Чакон-Крус, золотое меццо-сопрано Екатерина Сергеева и многие другие. За дирижерским пультом по традиции – маэстро Михаил Татарников. Неаполитанская песнь, исполненный в финале всеми солистами, вызвала вокальный флэшмоб — подпевали Funiculi Funicula тысячи зрителей.