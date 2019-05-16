Калабрийский ужин в ресторане Terrassa

В ресторане Terrassa прошёл финальный ужин фестиваля региональной итальянской кухни от Ginza Project. В четыре руки шефы Игорь Зорин и Вадим Скляров представили гостям дегустационный сет из домашней страчателлы, кальцоне, равиолей с уткой и панны котта. Позиции в меню подбирались специально для отражения гастрономической картины солнечной Калабрии — одной из самых самобытных итальянских кухонь.