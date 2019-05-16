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Калабрийский ужин в ресторане Terrassa

В ресторане Terrassa прошёл финальный ужин фестиваля региональной итальянской кухни от Ginza Project. В четыре руки шефы Игорь Зорин и Вадим Скляров представили гостям дегустационный сет из домашней страчателлы, кальцоне, равиолей с уткой и панны котта. Позиции в меню подбирались специально для отражения гастрономической картины солнечной Калабрии — одной из самых самобытных итальянских кухонь.  

  • Игорь Зорин, Вадим Скляров

  • Сергей Лукин, Дарья Лукина

  • Александра Гаврилюк

  • Юлия Санфирова, Валентина Чиркунова

  • Юрий Горлин, Татьяна Горлина 

  • Максим Демьянов, Мария Демьянова

  • Татьяна Бакун

  • Михаил Хохряков

  • Дарья Лукина

  • Виталия Майсак

  • Светлана Липская, Арина Поперечная

  • Катерина Ковтонюк

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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