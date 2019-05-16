Калабрийский ужин в ресторане Terrassa
В ресторане Terrassa прошёл финальный ужин фестиваля региональной итальянской кухни от Ginza Project. В четыре руки шефы Игорь Зорин и Вадим Скляров представили гостям дегустационный сет из домашней страчателлы, кальцоне, равиолей с уткой и панны котта. Позиции в меню подбирались специально для отражения гастрономической картины солнечной Калабрии — одной из самых самобытных итальянских кухонь.
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Игорь Зорин, Вадим Скляров
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Сергей Лукин, Дарья Лукина
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Александра Гаврилюк
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Юлия Санфирова, Валентина Чиркунова
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Юрий Горлин, Татьяна Горлина
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Максим Демьянов, Мария Демьянова
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Татьяна Бакун
Фотограф: Александр Попов
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