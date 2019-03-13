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Открытие магазина Akhmadullina Dreams

Петербургский дизайнер Алена Ахмадуллина, обосновавшаяся в Москве, не забыла про родной город и открыла первые монобрендовые бутики в ТРЦ «Галерея» и ТЦ «Охта Молл». В них уже прибыла весенне-летняя коллекция Akhmadullina Dreams, выполненная в ретро-стилистике, — приталенные платья, брючные костюмы и юбки в тонкую клетку, а также свитшоты и футболки с анималистическими принтами.

  • Полина Осипова

  • Яна Герасимова

  • Владимир Колесников

  • Анжелика Самсон

  • Юлия Большакова

  • Маргарита Осовская

Управляющий бутиков Владимир Колесников раскрыл планы на экспансию в Петербурге: до конца года бренд откроет несколько магазинов и аутлет. А стилист Яна Герасимова словом и делом помогала первым гостям с разбором гардероба — рассказала, как не растеряться в новой моде на стиль 80-х и собрала луки для тех, кто устал от унисекса и заскучал по талии. 

  • Дарина Козлова

  • Карина Григорьева

  • Виктория Яковлева, Анастасия Кабанова

  • Мария Платонова

  • Тима Шоки

  • Янрика Полянская

Akhmadullina Dreams открывают монобрендовые бутики в Петербурге

  • Юлия Дамирова

  • Елена Гугнина

  • Ася Маранджянц

  • Наталья Шепелева

  • Мария Петрова

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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