Открытие магазина Akhmadullina Dreams

Петербургский дизайнер Алена Ахмадуллина, обосновавшаяся в Москве, не забыла про родной город и открыла первые монобрендовые бутики в ТРЦ «Галерея» и ТЦ «Охта Молл». В них уже прибыла весенне-летняя коллекция Akhmadullina Dreams, выполненная в ретро-стилистике, — приталенные платья, брючные костюмы и юбки в тонкую клетку, а также свитшоты и футболки с анималистическими принтами.

Управляющий бутиков Владимир Колесников раскрыл планы на экспансию в Петербурге: до конца года бренд откроет несколько магазинов и аутлет. А стилист Яна Герасимова словом и делом помогала первым гостям с разбором гардероба — рассказала, как не растеряться в новой моде на стиль 80-х и собрала луки для тех, кто устал от унисекса и заскучал по талии.