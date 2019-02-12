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Открытие сезона m_division в клубе Blank

Юбилейный сезон вечеринок от команды m_division стартовал с события m_family в клубе Blank. Уже десять лет промогруппа не отказывается от любимых атрибутов: световых инсталляций в антураже старинной оружейной фабрики и сногсшибательного индастриала.

  • Артем Барабанов

  • Алиса Воробьева, Маргарита Воронцова 

  • Тата Промах, Гера Блэк

  • Анна Вас

  • Никита Зенин

  • Анна Матвеева

  • Лиля Ленз, Валя Шарипова

  • Ольга Самойлова, Герман Иванов

Лайн-ап традиционно открыл идеолог и основатель m_division Иван Логос, а также дебютанты проекта — перформансистка Anna Kurosawa и единственный русский резидент Samurai Music — Torn. Француз Umwelt представил своё видение актуального звука в стиле электро, а Shadowax, известная в рамках своего проекта Ishome, презентовала новые музыкальные эксперименты. Завершил ночь Slava Finist.

Команда m_division предложила гостям m_family управлять лазером световой инсталляции с помощью приложения и сделала тематическую фотоэкспозицию «Дрейф» петербургского художника Кирилла Или.

Фотограф: Дмитрий Колесов

  • Артем Маленко

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Автор: Leo Kasatkin
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