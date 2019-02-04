Вечеринка по случаю открытия Puma Select

Бренд спортивной одежды Puma устроил грандиозную вечеринку по случаю открытия магазина Puma Select. Теперь в ТРЦ «Галерея» представлены лимитированные коллаборации, созданные при участии ключевых лидеров мнений и молодых перспективных брендов из индустрии моды и музыки.