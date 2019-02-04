Вечеринка по случаю открытия Puma Select
Бренд спортивной одежды Puma устроил грандиозную вечеринку по случаю открытия магазина Puma Select. Теперь в ТРЦ «Галерея» представлены лимитированные коллаборации, созданные при участии ключевых лидеров мнений и молодых перспективных брендов из индустрии моды и музыки.
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Анастасия Ножина, Ольга Маки
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Саша Амплитуда
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На вечеринке гости, среди которых были диджей Алексей Миронов, основатель марки NNedre Нелли Недре, певица Тося Чайкина, хореограф Виктор Бончинче, выбрали вещи из последнего релиза — капсульной коллекции Puma x Sankuanz, созданной дизайнером-экспериментатором Шангуань Чжэ. Шопингу без устали аккомпанировали основатель авангардного объединения UNKNWN Антон Фадеев и реп-дуэт Velial Squad.
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Виктор Бончинче
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Александра Польская, Кирилл Однолетков
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Дарья Гордеева
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Дмитрий Сухомеро
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Рената Шульга, Наталья Степанова
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Hash Tag
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Катя Рок
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Максим Авдеев
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