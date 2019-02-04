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Вечеринка по случаю открытия Puma Select

Бренд спортивной одежды Puma устроил грандиозную вечеринку по случаю открытия магазина Puma Select. Теперь в ТРЦ «Галерея» представлены лимитированные коллаборации, созданные при участии ключевых лидеров мнений и молодых перспективных брендов из индустрии моды и музыки.

На вечеринке гости, среди которых были диджей Алексей Миронов, основатель марки NNedre Нелли Недре, певица Тося Чайкина, хореограф Виктор Бончинче, выбрали вещи из последнего релиза — капсульной коллекции Puma x Sankuanz, созданной дизайнером-экспериментатором Шангуань Чжэ. Шопингу без устали аккомпанировали основатель авангардного объединения UNKNWN Антон Фадеев и реп-дуэт Velial Squad.

  • Виктор Бончинче

  • Полина Осипова

  • Александра Польская, Кирилл Однолетков

  • Дарья Гордеева

  • Дмитрий Сухомеро

  • Рената Шульга, Наталья Степанова

  • Hash Tag 

  • Катя Рок

  • Максим Авдеев

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Автор: Leo Kasatkin
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