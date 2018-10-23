Презентация нового сезона СТС в «Ленинград Центре»
В шоу-пространстве «Ленинград Центр» раскрыли подробности нового сезона телеканала СТС. Гостям церемонии показали тизеры самых рейтинговых сериалов канала: от старожилов «Ворониных» и «Молодёжки» до премьерного трэвел-шоу «Туристы». В последнем одной из трех пар ведущих стали Юрий и Наталья Дормидошины, которым в новом проекте досталось амплуа снобов.
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Алексей Козлов, Кира Ласкари
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Михаил Тарабукин
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Дэвид Уилкинсон, Максим Нестеров
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Ян Цапник
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Наталья Бардо
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Женя Петрова, Любовь Журавлева
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Дмитрий Миронов, Екатерина Спиридонова, Валерия Князева
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Екатерина Заболотская, Елена Лебедева
Ведущие торжественного вечера – Михаил Тарабукин и Наталья Бардо – рассказали о новобранцах СТС. Так, в грядущем телесезоне Елена Летучая запускает на канале два проекта. В одном из них журналистка отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, встретиться с их самыми красивыми жителями и на себе протестирует местные рецепты красоты.
Но главным событием для зрителей станет возвращение легендарного импровизационного шоу «Слава богу, ты пришёл!», ведущими и продюсерами которого стали Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Игорь Верник.
Гости, среди которых были заместитель генерального директора СТС Медиа Кира Ласкари, актеры Александр Белькович и Ян Цапник, инстаграм-дива Женя Петрова, поздравили друг друга с новым телевизионным годом, а затем отправились отмечать успехи предыдущего под DJ-сет Данилы Дунаева.
Фотограф: Илья Круглянский
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