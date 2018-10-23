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Презентация нового сезона СТС в «Ленинград Центре»

В шоу-пространстве «Ленинград Центр» раскрыли подробности нового сезона телеканала СТС. Гостям церемонии показали тизеры самых рейтинговых сериалов канала: от старожилов «Ворониных» и «Молодёжки» до премьерного трэвел-шоу «Туристы». В последнем одной из трех пар ведущих стали Юрий и Наталья Дормидошины, которым в новом проекте досталось амплуа снобов.

Ведущие торжественного вечера – Михаил Тарабукин и Наталья Бардо – рассказали о новобранцах СТС. Так, в грядущем телесезоне Елена Летучая запускает на канале два проекта. В одном из них журналистка отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, встретиться с их самыми красивыми жителями и на себе протестирует местные рецепты красоты.

  • Андрей Тельминов

  • Ксения Войтко

  • Виктор Данилов

  • Беляева София, Ченыкаева Елизавета

  • Наталия Самченко, Алёна Бабушкина

  • Игорь Погорельцев, Мария Зданович

Но главным событием для зрителей станет возвращение легендарного импровизационного шоу «Слава богу, ты пришёл!», ведущими и продюсерами которого стали Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Игорь Верник.

  • Елена Шанович

  • Анастасия Гнездилова, Оксана Жизневская 

  • Анна Передня

  • Давид Лазарян

  • Андрей Юрченко, Кристина Ященко

  • Алина Лявшина, Алексей Козлов, Ольга Караваева

  • Павел Гуляев

Гости, среди которых были заместитель генерального директора СТС Медиа Кира Ласкари, актеры Александр Белькович и Ян Цапник, инстаграм-дива Женя Петрова, поздравили друг друга с новым телевизионным годом, а затем отправились отмечать успехи предыдущего под DJ-сет Данилы Дунаева.

Фотограф: Илья Круглянский

  • Нодар Начкебия

  • Екатерина Захаренко, Полина Максимова

  • Анна Ходоровская, Александр Кроль

  • Елена Курико, Владимир Крючков 

  • Кристина Дёмина, Дмитрий Коровкин, Наталья Баранова

  • Татьяна Мазилкина, Яна Белоусова

  • Юлия Андреева

  • Регина Фаритова, Любовь Петрович

  • Элеонора Панаиотиди, Оганнес Арутюнян

  • Татьяна Ломакина

  • Ирина Александрова

  • Наталья Моисеева, Юлия Стерлягова

  • Анастасия Быстрова, Антон Быстров

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Автор: Leo Kasatkin
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