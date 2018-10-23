Презентация нового сезона СТС в «Ленинград Центре»

Ведущие торжественного вечера – Михаил Тарабукин и Наталья Бардо – рассказали о новобранцах СТС. Так, в грядущем телесезоне Елена Летучая запускает на канале два проекта. В одном из них журналистка отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, встретиться с их самыми красивыми жителями и на себе протестирует местные рецепты красоты.