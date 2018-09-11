Фестиваль Бориса Гребенщикова «Части Света»
В Юсуповском саду прошел фестиваль всемирной музыки, организованный лидером группы «Аквариум». На площади в 9 гектаров расположились две сцены, лекторий, маркет, фуд-корт и интерактивные выставочные зоны. Фестиваль встречал и зарубежных артистов: электронную афро-фанковую группу Ibibo Sound Machine, ситаристку Sheema Mukjerjee, израильский коллектив, переосмысливший традиционные йеменские песнопения, Gulaza и других. А закрыл «Части Света» сам Борис Гребенщиков вместе с Аквариум International.
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Ibibo Sound Machine
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Мария Помановская
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Белое злато
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Мельница
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Ibibo Sound Machine
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Шима
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