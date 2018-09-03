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Концерт Feduk на закрытой вечеринке в Петербурге

Вечеринка для друзей Encore приехала разрушить грезы особняка XIX века о спокойной старости. Для любителей мощного флоу и ломаного бита Encore собрал любимые треки в аудиоэксперименты — лайн-ап возглавили Feduk и Kina Girl, а за DJ-перфоманс в этот вечер отвечали Карина Истомина, Алексей Миронов, Чейз и другие. Проводить лето под «Розовое вино» пришли реп-исполнитель Обладает, блогеры Ян Гордиенко и Алексей Теревков, актриса Ингрид Олеринская и дизайнер Маша Цигаль

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Дмитрий Коновалов

  • Feduk

  • Ксения Эверстон

  • Давид Маковский

  • Егор Смолин

  • Алёна Павлова

  • Арсений Сволочевский

  • Мария Токарева, Алина Хадиева

  • Kina

  • Анна Астахова

  • Лидия Ладыжина

  • Ольга Игонина

  • Эдик Якут

  • SND MC

  • Михаил Шумихин

  • Екатерина Бордовская

  • Дарья Панфилова, Алексей Рожков 

  • Наталья Левшина

  • Касболат Байкулов

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Автор: Leo Kasatkin
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Места: Freedom
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