Концерт Feduk на закрытой вечеринке в Петербурге
Вечеринка для друзей Encore приехала разрушить грезы особняка XIX века о спокойной старости. Для любителей мощного флоу и ломаного бита Encore собрал любимые треки в аудиоэксперименты — лайн-ап возглавили Feduk и Kina Girl, а за DJ-перфоманс в этот вечер отвечали Карина Истомина, Алексей Миронов, Чейз и другие. Проводить лето под «Розовое вино» пришли реп-исполнитель Обладает, блогеры Ян Гордиенко и Алексей Теревков, актриса Ингрид Олеринская и дизайнер Маша Цигаль.
Фотограф: Михаил Вильчук
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Feduk
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Ян Гордиенко
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Евгений Давыдов
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DJ 909
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Обладает
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Ева Мохамед, Анастасия Шутая
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