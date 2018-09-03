Концерт Feduk на закрытой вечеринке в Петербурге

Вечеринка для друзей Encore приехала разрушить грезы особняка XIX века о спокойной старости. Для любителей мощного флоу и ломаного бита Encore собрал любимые треки в аудиоэксперименты — лайн-ап возглавили Feduk и Kina Girl, а за DJ-перфоманс в этот вечер отвечали Карина Истомина, Алексей Миронов, Чейз и другие. Проводить лето под «Розовое вино» пришли реп-исполнитель Обладает, блогеры Ян Гордиенко и Алексей Теревков, актриса Ингрид Олеринская и дизайнер Маша Цигаль.

Фотограф: Михаил Вильчук