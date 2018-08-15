Too Faced: бранч по случаю запуска новой коллекции
Бренд косметики с калифорнийской пропиской Too Faced устроил бранч с бьюти-блогерами, среди которых были Альберта Берлин, Таша Алакоз, Екатерина Кляйн, на террасе отеля So / Sofitel.
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Александр Беня
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Ксения Лихачева
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Елизавета Гусевская
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Женя Ти
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Бренд-директор Светлана Сидоренко в тандеме с арт-директором ИЛЬ ДЕ БОТЭ Александром Беней рассказала, как выглядеть недавно вернувшейся с западного побережья: тушь «Better Than Sex» с щеточкой в форме силуэта Мэрилин Монро в сочетании с пудрой из какао-бобов и палеткой теней на основе кокосовой стружки.
Фотограф: Михаил Вильчук
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Настя Тропицель
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Юлия Лаврова
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Елизавета Завьялова
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Дарья Малыгина
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Елена Райтман
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Леонтий Касаткин
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Ольга Чичиланова
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Антонина Самохвалова
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