Too Faced: бранч по случаю запуска новой коллекции

Бренд-директор Светлана Сидоренко в тандеме с арт-директором ИЛЬ ДЕ БОТЭ Александром Беней рассказала, как выглядеть недавно вернувшейся с западного побережья: тушь «Better Than Sex» с щеточкой в форме силуэта Мэрилин Монро в сочетании с пудрой из какао-бобов и палеткой теней на основе кокосовой стружки.

Фотограф: Михаил Вильчук