18+

Too Faced: бранч по случаю запуска новой коллекции

Бренд косметики с калифорнийской пропиской Too Faced устроил бранч с бьюти-блогерами, среди которых были Альберта Берлин, Таша Алакоз, Екатерина Кляйн, на террасе отеля So / Sofitel.

Бренд-директор Светлана Сидоренко в тандеме с арт-директором ИЛЬ ДЕ БОТЭ Александром Беней рассказала, как выглядеть недавно вернувшейся с западного побережья: тушь «Better Than Sex» с щеточкой в форме силуэта Мэрилин Монро в сочетании с пудрой из какао-бобов и палеткой теней на основе кокосовой стружки.

Фотограф: Михаил Вильчук

  • Светлана Сидоренко

  • Екатерина Славная

  • Александра Васильева

  • Анастасия Шепелевич

  • Виктория Портфолио 

  • Раксана Самохвалова

  • Рина Танасиенко

  • Екатерина Стаценко

  • Настя Тропицель

  • Катя Кляйн

  • Юлия Лаврова

  • Елизавета Завьялова

  • Дарья Малыгина

  • Елена Райтман

  • Леонтий Касаткин

  • Ольга Чичиланова

  • Антонина Самохвалова

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Места: W Hotel
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров