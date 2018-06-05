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Фестиваль Innocence в Музее Стрит-арта

Масштабный фестиваль видео-арта и техно-музыки от команды «Радио Рекорд» — номинантов премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — развернулся на территории Музея Стрит-арта. В этом году концепцией Innocence стало единение музыкальной и визуальной части программы, подобно тому как инь и янь замыкаются в совершенстве круга.

Территория музея уличного искусства наполнилась инсталляциями из физических и мультимедийных объектов, а также включила в себя генеративное и интерактивное искусство. В индустриальное пространство музея добавили конструкцию из кубов, внутри которых в ритм музыки зажигались световые приборы. Главным открытием ночи стала гигантская голова ребенка, «оживающая» при помощи 3D-проекции.

В зонах Johnnie Fizz Bar, гостей встречали летние коктейли от бренда Johnnie Walker Red Label.

На трех сценах выступили музыкальные продюсеры и диджеи из Европы и России. Line-up составили звезды электронной сцены, среди которых были Maceo Plex, Rødhåd, DJ Koze и другие, предоставив разнообразный взгляд на танцевальную музыку.

Надежда российской электронной музыки Кедр Ливанский впечатлилась выступлениями артистов и российской публикой, которая, по ее словам, «более снобская, чем в Европе, но здесь все были очень открыты»!
 
Фотограф: Никита Шубный

 

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso

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Автор: andrey
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