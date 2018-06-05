Фестиваль Innocence в Музее Стрит-арта

Масштабный фестиваль видео-арта и техно-музыки от команды «Радио Рекорд» — номинантов премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — развернулся на территории Музея Стрит-арта. В этом году концепцией Innocence стало единение музыкальной и визуальной части программы, подобно тому как инь и янь замыкаются в совершенстве круга.