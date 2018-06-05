Фестиваль Innocence в Музее Стрит-арта
Масштабный фестиваль видео-арта и техно-музыки от команды «Радио Рекорд» — номинантов премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — развернулся на территории Музея Стрит-арта. В этом году концепцией Innocence стало единение музыкальной и визуальной части программы, подобно тому как инь и янь замыкаются в совершенстве круга.
Территория музея уличного искусства наполнилась инсталляциями из физических и мультимедийных объектов, а также включила в себя генеративное и интерактивное искусство. В индустриальное пространство музея добавили конструкцию из кубов, внутри которых в ритм музыки зажигались световые приборы. Главным открытием ночи стала гигантская голова ребенка, «оживающая» при помощи 3D-проекции.
-
-
Monika Kruse
-
Саша Амплитуда, Катя Армеева
-
Marat Kortez
-
Алексей Зубков
-
Fatima Yamaha
-
В зонах Johnnie Fizz Bar, гостей встречали летние коктейли от бренда Johnnie Walker Red Label.
На трех сценах выступили музыкальные продюсеры и диджеи из Европы и России. Line-up составили звезды электронной сцены, среди которых были Maceo Plex, Rødhåd, DJ Koze и другие, предоставив разнообразный взгляд на танцевальную музыку.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.