Концерт группы «Несчастный случай» в Аннеркирхе

Гостям приема TM Defence представили масштабную историческую ретроспективу, созданную с помощью физических декораций и 3D-проекции. Организаторы «оживили» стены старинной церкви и воссоздали эпохи, через которые прошло здание за свою трёхвековую историю. Завершил вечер концерт рок-группы «Несчастный случай», которая исполнила хиты «Что ты имела в виду?», «Радио», «Питер» и другие популярные песни в исполнении Алексея Кортнева.

Вечеринка TM Defence на Экономическом форуме стала продолжением курса компании на поддержку архитектурных памятников России и уникальных арт-проектов, происходящих в стенах этих зданий.