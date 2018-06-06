Как гости ПМЭФ сходили в Музей железных дорог

Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»: В проекте было много объективных сложностей, которые мы постарались использовать в позитивном ключе. Одна из трудностей связана с тем, что железнодорожные пути и основное здание находятся под разными углами, — обыграли этот момент наклонными плоскостями, поворотными элементами. В новой части музея использовали максимальное количество технических новшеств, которые очень нравятся посетителям, особенно детям. Сама экспозиция поделена на три зоны. Главная точка — сверху, позволяющая увидеть всю картину с высоты. Затем можно спуститься и посмотреть то, что привлекло внимание, вблизи. Третий ракурс — снизу — маршрут, проходящий под поездами».