Как гости ПМЭФ сходили в Музей железных дорог
В этом году программа вечерних мероприятий главного северного бизнес-слета впечатляла масштабами и звездными именами: в нулевой день форума выступила певица Земфира, компания «Мегафон» к своему юбилею пригласила в Петербург Робби Уильямса, а РЖД устроили «Ночь в музее»: входной билет гостя ПМЭФ включал концерт БИ-2, «Ночных снайперов» и Дианы Арбениной – все в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра и на фоне паровоза 1934 года выпуска.
Музей железных дорог заработал в Петербурге полгода назад за Балтийским заводом. Высокотехнологичная институция находится на территории старого паровозного депо и нового корпуса – все пространство образует здание в виде подковы, спроектированное архитектурным бюро «Студия 44». Прибывавшим почетным гостям РЖД и ПМЭФ предлагали тут же присоединиться к экскурсии по музею будущего.
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Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»:
В проекте было много объективных сложностей, которые мы постарались использовать в позитивном ключе. Одна из трудностей связана с тем, что железнодорожные пути и основное здание находятся под разными углами, — обыграли этот момент наклонными плоскостями, поворотными элементами. В новой части музея использовали максимальное количество технических новшеств, которые очень нравятся посетителям, особенно детям. Сама экспозиция поделена на три зоны. Главная точка — сверху, позволяющая увидеть всю картину с высоты. Затем можно спуститься и посмотреть то, что привлекло внимание, вблизи. Третий ракурс — снизу — маршрут, проходящий под поездами».
Среди экспонатов музея – паровоз в разрезе (наш любимый!), на примере которого при помощи 3D-технологий можно увидеть превращение воды в пар, вагон последнего китайского императора, артиллерийская установка с орудиями от затонувшего в Первую мировую войну линкора «Императрица Мария Федоровна» и всевозможные инсталляции – от оцифрованной панорамы Транссибрской магистрали и двигающихся макетов до железнодорожного видеоарта.
Сам двухчасовой концерт проходил в новом корпусе сразу после приветсвенного фуршета – закуски дорогим гостям выносили из тамбура пассажирского вагона начала XX века. Сцену организаторы устроили на поворотном круге, где обычно вращается вокруг своей оси поезд, а атмосферный фон создавал паровоз СО – Серго Орджоникидзе – 1934 года, с красной звездой и надписью «Вперед к коммунизму». Чтобы расчистить пространство, музею пришлось убрать четыре электровоза, а пассажирский тепловоз 70-х гг. и тренажер «Машинист тепловоза» образовали зрительный зал, где танцевали поклонники рока, пусть они и не успели поменять после дневных конференций свои итальянские костюмы на джинсы и футболки.
У кого в детстве была игрушечная немецкая железная дорога? Сейчас приобрести такую можно без проблем в магазинах для коллекционеров. А раньше это была мечта в пустыне советского дефицита. Мои родители подарили мне «железку» на Новый год и моя щека до сих пор помнит ворсинки ковра, когда лёжа на полу я провожал взглядом проезжающий мимо носа паровозик с вагончиками. Я был счастлив. Сегодня я испытал похожий восторг в Музее железных дорог России в Питере. Огромная экспозиция паровозов, тепловозов и вагонов разных времён. Говорят, крупнейшая в мире. Вечером музей послужил декорацией к нашему концерту с оркестром в рамках Экономического форума. Фото: @shpakovd
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