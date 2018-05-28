Национальный фестиваль видеоблогеров «Видфест»

Фестиваль «Видфест» в третий раз собрал топовых российских видеоблогеров и их подписчиков в Музее Стрит-арта. На 11 гектарах разместилось несколько интерактивных зон: автограф-сессии, лекторий, блогерский лаундж и главная сцена. Пока на ней зажигали певец Влад Соколовский, а следом — кумир миллениалов Слава КПСС, Илья Варламов рассуждал, кто честнее — блогеры или СМИ. Николай Соболев в это время не уставал рассказывать поклонникам о ближайших проектах, раздавать автографы и делать памятные фото.

Команда, работавшая над созданием фестиваля, в 2018 году стала номинантом премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Фотограф: Никита Шубный