Дворовая вечеринка Block Party, которую мы анонсировали специальным проектом, прошла в выходные в клубе Blank на территории бывшего завода на Арсенальной набережной. Огромное пространство с арочными сводами, создавшее превосходную акустику, площадка под открытом небом и энергичные диджей-сеты заставили клабберов танцевать до рассвета.

Среди хедлайнеров были британский революционер в мире электронной музыки A Guy Called Gerald, горячее латиноамериканское лайв-дуо Zombies in Miami, перформанс проекта C.A.R. Хлои Руне, диджей-тандем братьев Саши и Сережи Липских, идеолог столичных вечеринок Discipline Rozet, который выступил со своим давним петербургским другом Сергеем Смирновым, известным также как Кот Аг4т., а также резиденты формации Roots United El и Shutta.

В перерывах между выступлениями хедлайнеров вечера гости угощались стрит-фудом, участвовали в чемпионате по аэрохоккею, соревновались в меткости и ловкости, и просто расслаблялись во дворе, как и положено во время BackYard-вечеринки.

Фотографы: Евгений Овсянников, Елизавета Медунецкая