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Татьяна Зингаревич, Татьяна Буланова, Ирина Оганова на благотворительном вечере Фонда «Шаг навстречу»

Бальный зал Монферран отеля Four Seasons в очередной раз принял друзей Фонда «Шаг навстречу». Благотворители, среди которых были Татьяна Буланова, Сергей Рост, Ирина Оганова и многие другие, собрались, чтобы подарить нуждающимся детям здоровье, яркое детство и большую мечту. Президент Фонда Татьяна Зингаревич в приветственной речи призвала жертвователей объединить усилия и желание делать благие дела под девизом «Вместе мы сможем больше!».

За благотворительное пожертвование гости приобретали предметы искусства, созданные участниками вечера, лимитированные коллекции дизайнеров и парфюмеров, путешествия и лучшие картины подопечных Благотворительного фонда. Самым большим успехом мероприятия стало пожертвование в 2 500 000 рублей за трехдневную экскурсия на остров Валаам.

Фотограф: Софья Петина

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Автор: andrey
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Места: Four Seasons Lion Palace
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