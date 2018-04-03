Показ коллекции Валентина Юдашкина в Lotte Hotel St. Petersburg

Модельер Валентин Юдашкин представил в Петербурге свою новую коллекцию SUPREMUS, вдохновленную работами Казимира Малевича. В основе — супрематизм и советский авангард. Публике, расположившейся в определенном порядке, предлагалось взять на себя роль изысканной рамы, обрамляющей гениальную работу. Первыми смогли впечатлиться работами известного дизайнера актриса Полина Сидихина, издатель Борис Пиотровский, режиссер Сергей Луковский и многие другие.

Фото: Михаил Вильчук