Татьяна Парфенова представила свою новую коллекцию линии haute couture «Поля» в отеле «Астория». Шоу открыла группа Angelik Milk, под музыкальное сопровождение которой прошел весь показ. Модели в платьях, будто собранных из цветов, вальсировали под романтические баллады в исполнении вокалистки группы Сары Персефоны. Гости показа, среди которых были певица Татьяна Буланова, футболист Анатолий Тимощук, дизайнер Юлия Матвиенко и многие другие, традиционно завалили Татьяну Валентиновну цветами в знак большой и преданной любви.

Фото: Виталий Коликов