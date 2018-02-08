День рождения бара Union

Union бар преобразился в цирковую арену и отпраздновал свой четвертый день рождения. К слову, бродячий цирк-шапито основался в баре на два дня. Насчет макияжа можно было не беспокоиться, наносили грим прямо здесь, одновременно попивая авторские коктейли от местного chapiteau. Вначале вечера поздравления лились песнями от джем-музыкантов Филиппа Черевко, Тоси Чайкиной и Марины Кацубы, а ближе к ночи на арену вышли диджей, заставившие гостей танцевать под диско и хаус. За высокий градус вечеринки отвечали: резидент клуба Mosaique Youkovskiy, звезда дарк-вейв Кирилл Шаповалов, основатель коллектива «Комната 105» Гамлет Мовсисян и многие другие друзья бара.

Фото: Лиза Медунецкая, Артур Шолохов