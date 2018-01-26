Презентация книги Ирады Вовненко «Примавера»

Писатель и заместитель директора Юсуповского дворца Ирада Вовненко представила гостям свой новый роман, в котором таинственным образом переплетаются современный Петербург и Флоренция XV века. Ирада прочитала отрывки из книги, ответила на вопросы и провела автограф-сессию, а закончился вечер музыкальным погружением в Эпоху возрождения от музыканта Алексея Носова. Поздравить писательницу пришли издатель Денис Веселов, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова, актриса Алина Насибуллина и многие другие.

Фото: Дмитрий Колесов