Гастрономическое ателье Nespresso собрало главных гурманов страны, среди которых были издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская, ресторатор Александр Раппопорт, директор МАММ Ольга Свиблова и многие другие на званный ужин. Гости дегустировали авторское меню от знаменитых шеф-поваров – обладателя 3 звезд Мишлен Янника Аллено, приглашенного из легендарного парижского ресторана «Pavillon Ledoyen», и Владимира Мухина – шеф-повара ресторана «White Rabbit».

Примечательно, что ингредиентом некоторых блюд стало кофе редчайших сортов из коллекции «Exclusive Selection» от Nespresso Professional, предназначенной для лучших ресторанов мира. Кофе Kilimanjaro Peaberry, основу которого составляют уникальные круглые зерна «пиберри», обладает насыщенным ароматом и фруктовыми нотами, а Nepal Lamjung отличается бархатистой текстурой и нотами свежеиспеченного хлеба. По всему миру коллекция «Exclusive Selection» представлена в ресторанах, обладающих двумя или тремя звездами Мишлен. А российские гурманы могут попробовать Kilimanjaro Peaberry и Nepal Lamjung в трех ресторанах: московских «White Rabbit» и «Selfie» или «Кококо» в Санкт-Петербурге.