В Мраморном зале Российского этнографического музея прошла церемония награждения премии «Меценат года-2017», на которую приехал Министр культуры Владимир Мединский. Вместе с директором Русского музея Владимиром Гусевым, директором МАММ Ольгой Свибловой, балетмейстером Владимиром Васильевым он вручал награды предпринимателям, финансово поддерживающим культурные учреждения. Главной премией был награжден председатель попечительского совета фонда «Друзья Русского музея» Владимир Евтушенков, в других номинациях премию получили президент ООО «БОНОРГ» Михаил Абрамов, вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин, директор ООО «Устюггазсервис» Виктор Чучин, генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Федоров и многие другие. Торжественную церемонию открыл музыкант Штефан Обермайер, презентовавший для гостей свой новый трек, а в завершении вечера собравшихся порадовал джазовыми импровизациями народный артист России Игорь Бутман.

Фото: Михаил Вильчук